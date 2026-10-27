Luis de la Fuente, Mbret i Trajnerëve! Një trofe i artë për Spanjën
Në ceremoninë gjigante të Topit të Artë 2026, që na mbërtheu plot shkëlqim dhe emocione të hënën e kaluar, më 26 tetor 2026, në zemër të Londrës, një emër shkëlqeu veçanërisht, duke rrëmbyer një çmim të rëndësishëm. Dhe jo, nuk po flasim për ndonjë sulmues virtuoz apo mesfushor magjik, por për mendjen strategjike pas tyre: Luis de la Fuente!
Trajneri i Kombëtares Spanjolle i mori çmimin e lakmuar "Trajneri i Vitit", duke na lënë të gjithëve gojëhapur me këtë triumf që, le të themi të drejtën, e meritonte plotësisht. Përkushtimi dhe kontributi i tij në drejtimin e skuadrës kombëtare të Spanjës, pa diskutim, nuk mbeti pa u vënë re, duke e ngjitur De la Fuenten në piedestalin e emrave më të shquar të kësaj mbrëmje gala, plot yje dhe vëmendje mediatike.
Ceremonia, siç e dimë të gjithë, vazhdon pak nga pak me shpërndarjen e çmimeve të tjera individuale. Por le të jemi të sinqertë, çmimi që të gjithë po presim, kulmi i mbrëmjes, është ende në ajër: ai për "Topin e Artë" në kategorinë e meshkujve. A do të ketë ndonjë surprizë, apo fituesi tashmë është shkruar në yje? Eja, çfarë prisni, të zbulojmë së bashku!