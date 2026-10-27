Catherine Zeta-Jones: Rrjetet sociale, 'vrastarët' e misterit të yjeve!
Catherine Zeta-Jones, aktorja e famshme që na bëri të fiksoheshim pas saj në serialin “Wednesday”, ka një ankesë dhe është serioze. Ajo ka lëshuar një 'diss' ndaj rrjeteve sociale, duke thënë se po i heqin magjinë dhe misterin botës së kinemasë dhe aktorëve. Sipas saj, sot dimë TEPRËT për jetën private të yjeve, dhe kjo nuk është gjithmonë gjë e mirë.
Ajo u shpreh se dikur kishte më shumë magji kur shikoje një film, sepse publiku nuk dinte gjithçka. "Dikur ishte bukur të mos dinim gjithçka për aktorët: me kë zgjoheshin në mëngjes, çka hanin, ku bënin pazar apo çka vishnin. Rrjetet sociale kanë ndryshuar shumë gjëra, por sot dimë tepër. Nuk kam nevojë të di nëse dikush sapo është divorcuar apo ka pasur një lidhje jashtëmartesore. Dua ta ruaj misterin e filmave dhe të aktorëve," tha ajo. E themi hapur: kush nuk e ka 'stalk-uar' ndonjëherë një yll në Instagram për të parë çfarë ha për mëngjes? Nuk jemi të gjithë si Catherine, mesa duket!
Megjithatë, jo gjithçka është kritikë nga Welsh-ja e famshme. Ajo është super e kënaqur me faktin që gratë po fitojnë gjithnjë e më shumë terren në Hollywood.
Dhe pikërisht për këtë, ajo po shkon drejt projekteve që na befasojnë. Së shpejti, do ta shohim në serialin e ri të Amazon Prime, “Kill Jackie”, ku luan rolin e Jackie Price, një tregtare arti me një të kaluar si drejtuese e një rrjeti të trafikut të kokainës. Flasim për një ndryshim total! Ajo thotë se dëshiron të largohet nga personazhet që publiku pret zakonisht prej saj. Ajo thotë se më shumë i pëlqen të luajë role krejtësisht të ndryshme nga zgjedhja e dukshme për të dhe se nuk ka asgjë kundër roleve të mëparshme. Dhe ne i themi: Bëj si të duash, ti je mbretëresha!
Por, sado të ruajmë misterin e artit, a do mund të heqim dorë ndonjëherë nga 'stalk-u' i profilit të yjeve në rrjete sociale? Vështirë, vështirë...