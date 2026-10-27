Faton Shoshi pozon krah babait të Drake, Dennis Graham
Faton Shoshi, menaxheri i njohur kosovar, duket se po kalon momente të këndshme në New York, ku ka dalë në shoqërinë e Dennis Graham, babain e reperit super yll, Drake! Çuditërisht, nuk e dinim që Fatonit i pëlqejnë kaq shumë baballarët e famshëm, por ja ku jemi!
Shoshi ka ndarë një fotografi në Instagram me mbishkrimin "Me babushin". Kujt nuk do t'i pëlqente një foto me babain e Drake-ut, apo jo? Një plus i madh për koleksionin e tij me yje!
Ai ka krijuar ndër vite një emër të fortë në industrinë e showbiz-it dhe di shumë mirë si të ndërtojë lidhje me figura të njohura, qofshin ato nga bota e muzikës apo e argëtimit.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.