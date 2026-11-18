Përplasje titanësh në BBVK 5: Bejta dhe Akili për punët e shtëpisë!
Dy banorët e njohur të Big Brother VIP Kosova 5, Bejta dhe Akili, nuk i kanë shpëtuar një përplasjeje të fortë pasi kapiteni i javës ndau detyrat e shtëpisë. Kur Bejta, si kapiteni i caktuar, vendosi që Nichi dhe Akili të pastronin banjën, lufta nisi direkt. Akili e kundërshtoi menjëherë, duke thënë se ky ishte një vendim me tendencë. Po pse gjithmonë banjo, mo Akil, pse?!
Akili nuk e la me kaq, por iu drejtua Bejtës duke e pyetur drejtpërdrejt nëse po i bënte presion apo po përpiqej ta detyronte të pranonte atë detyrë. "Dy rivalë këtu!", shtoi ai.
Duket që "qetësia" në shtëpinë e BBVK 5 është thjesht një legjendë urbane. Sa herë do të duhet të pastrohet ajo banjo, para se paqja të kthehet vërtet në shtëpi?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.