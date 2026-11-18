Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve, për herë të parë në Skoci! “Shqipëria në Sytë e Bajronit” shkon në Edinburg!
Përgatituni, miq! Më 23 nëntor 2026, kryeqyteti i Skocisë, Edinburgu, do të presë një event që do t'i vërë flakën skenës, me titull “Shqipëria në Sytë e Bajronit”. Kjo mbrëmje artistike premton të sjellë një copë Shqipërie – historinë, poezinë, muzikën dhe traditat tona të paprekura – drejtpërdrejt në skenën prestigjoze të “Assembly Rooms”. Dhe si qershia mbi tortë? Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve do të performojë për herë të parë në Skoci, duke e bërë këtë një moment vërtet historik dhe plot krenari. Organizimi vjen nga Empowered Women of Diaspora (EWD).
Dy shekuj më parë, i madhi Lord Bajroni, poeti britanik romantik, bëri një udhëtim epik në tokat tona. Ai mbeti totalisht i magjepsur nga peizazhet, kostumet tradicionale, karakteri i shqiptarëve dhe, sigurisht, nga mikpritja jonë që s'e gjen askund tjetër. Takimi i tij historik me Ali Pashë Tepelenën dhe të gjitha aventurat e atij udhëtimi, u kthyen në një trashëgimi letrare që lidh Shqipërinë me Britaninë e Madhe në mënyrë të përjetshme. E pra, kjo lidhje e veçantë historike dhe kulturore do të jetë në qendër të shfaqjes së 23 nëntorit, duke na ofruar një takim simbolik mes asaj Shqipërie që frymëzoi Bajronin dhe Shqipërisë së sotme, asaj që vazhdon të ruajë me krenari identitetin e saj kulturor. Dhe kush më mirë se poeti dhe autori Robert Wilton do të interpretojë veprën e Lord Bajronit? Presim magji!
Një udhëtim artistik në kohë
“Shqipëria në Sytë e Bajronit” është më shumë se thjesht një shfaqje; është një udhëtim në kohë. Ajo sjell historinë dhe lidhjen e Bajronit me tokat shqiptare. Imaginoni: kostume tradicionale plot ngjyra, melodi të moçme që të ngjallin shpirtin, dhe ritme vallesh që tregojnë histori. Ky event sjell një takim simbolik mes Shqipërisë që frymëzoi poetin britanik dhe Shqipërisë së sotme, që vazhdon të ruajë me krenari identitetin e saj kulturor.
Festival ritmash dhe ngjyrash popullore
Në sallën historike të “Assembly Rooms” do të gëlojnë tingujt e muzikës shqiptare, ngjyrat e kostumeve popullore dhe ritmet e valleve tona që s'të lënë të rrish ulur! Nga atmosfera e mrekullueshme e Tepelenës dhe figura impozante e Ali Pashës, te energjia shpërthyese e Valleve të Tropojës, ritmet tunduese të Valleve të Kukësit dhe eleganca e pakrahasueshme e Valles “Osman Taka”, publiku do të përjetojë pasurinë dhe diversitetin e folklorit shqiptar në kulmin e tij. Të gjithë e dimë që folklori ynë është thesari i kombit, dhe ta shohësh të performuar në këtë nivel, është një privilegj. Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe Valleve, nën drejtimin artistik të Sokol Marsit, do të sjellë një repertor ku tradita, historia dhe mjeshtëria artistike bashkohen në një spektakël të vërtetë. Koreografia do të realizohet nga mjeshtri i valleve, Genci Kastrati.
Yjet shqiptarë nën dritat e skenës
Por kush do të na mahnitë me talentin e tij? Mbrëmja do të prezantohet nga moderatorja Suela Demiri. Ndër emrat e tjerë që do të shkëlqejnë në skenë janë tenori me zë brilant, Aranit Hoxha, dhe këngëtarja me talent Denisa Gjeso, të cilët do të na falin emocion me performancat e tyre vokale. Po çfarë do të ishte një shfaqje e Ansamblit pa valltarët tanë të mrekullueshëm? Dhe lista është e gjatë: Mariana Shkreta, Katerina Konini, Flavio Xhaferri, Reji Berisha, Mirjan Llapushi, Kejsi Koxhaj dhe Enkeleda Agolli – të gjithë gati për të dhënë shpirtin në skenë. Instrumentalistët e Ansamblit Artan Shabani – Arbin Alimeri, Ermal Sela, Armand Ferra, Flogert Shatraj dhe Neki Kastrati – do të sigurojnë kolonën zanore perfekte për këtë festë të vërtetë kulturore. Me kaq yje bashkë, nuk ka shans të mos jetë një sukses total!
Një urë kulturore për diasporën dhe botën
Për të gjithë shqiptarët e diasporës, kjo mbrëmje do të jetë një mundësi fantastike për t'u lidhur sërish me rrënjët dhe atdheun e tyre, përmes muzikës dhe valles. Është ajo ndjesia e të qenit “në shtëpi”, edhe kur je larg. Ndërsa për publikun britanik dhe ndërkombëtar, është një shans i artë për të njohur nga afër kulturën dhe trashëgiminë e pasur shqiptare, . Eventi është organizuar nga Empowered Women of Diaspora (EWD), në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Diasporës dhe Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor (TKOBAP), me mbështetjen zyrtare të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë. Ky bashkëpunim synon të forcojë marrëdhëniet kulturore mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe të hapë rrugën për iniciativa të tjera artistike në të ardhmen. Kështu që, nëse jeni aty afër më 23 nëntor 2026, në “The Assembly Rooms”, 54 George Street, Edinburg, EH2 2LR, Skoci, mos e humbisni! Kush tha që historia nuk mund të jetë super cool?