Netflix zbulon detaje nga seriali i ri 'PLANESWALKER': Lufta epike e magjistarëve!
Netflix ka zbuluar sinopsin e serialit të ri të animuar 'PLANESWALKER', që vjen nga bota epike e 'Magic: The Gathering'. Dhe po, siç e imagjinoni, do bëhet nami me magjistarë të fuqishëm që zihen mes tyre – mbase edhe më shumë dramë se në reality shows tona!
Në qendër të gjithë kësaj lufte për pushtet dhe mbijetesë është Chandra, një piromancere e zjarrtë dhe pak e paqëndrueshme. E gjuajtur për aftësitë e saj dhe e përndjekur nga e kaluara, e shkreta, sikur s'i mjaftojnë hallet e saj, tani duhet të shpëtojë edhe botën! Çfarë presioni!
Chandra, bashkë me disa nga 'Planeswalkers'-at më legjendarë, duhet të bashkojnë forcat kundër një force tinëzare. Do u duhet të shfrytëzojnë aftësitë e tyre të jashtëzakonshme, të kalojnë aleancat e rrezikshme dhe të luftojnë edhe me demonët e tyre të brendshëm. Pra, jo vetëm luftë e jashtme, por edhe terapi kolektive me sa duket. E gjithë kjo për të parandaluar një luftë kataklizmike që kërcënon të gëlltisë mijëra botëra. Seriozisht, stakes are so high sa na ka marrë malli për 'Big Brother'!
Kufiri midis fitores dhe asgjësimit po bëhet gjithnjë e më i hollë, dhe një shkëndijë e vetme do të përcaktojë fatin e mijëra botëve. Epo, jemi gati për dramë, aksion dhe shumë magji! Po ju, jeni gati të zhyteshit në këtë aventurë epike?