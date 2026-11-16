Phoebe Bridgers bën nami në SNL me surprizën e skeletit!
Phoebe Bridgers u rikthye në skenën ikonike të Saturday Night Live natën e 14 nëntorit, duke dhënë dy performanca nga albumi i saj Lost Weekend: “Bobby” dhe “Still Standing”. Ky ishte një rikthim i madh për këngëtaren, e cila kishte bërë zhurmë edhe në vitin 2021 duke thyer kitarën, si dhe më pas si pjesë e supergrupit Boygenius që dominon me çmimet Grammy.
Këtë herë, Phoebe tregoi anën e saj më misterioze. Gjatë performancës së këngës “Bobby”, ajo u shoqërua nga një bandë e plotë, përfshirë Melina Duterte nga Jay Som në kitarë, dhe skena ishte mbuluar nga një tym i çuditshëm. Por kulmi erdhi me “Still Standing”. Aty, Phoebe performoi vetëm, e veshur me një fustan të bardhë dantelle dhe një grim të thjeshtë. Gjithçka dukej normale derisa, në fund të këngës, dritat e zeza zbuluan surprizën e vërtetë: ajo kishte pikturuar fytyrën si skelet! Një lëvizje e papritur, që na la të mendojmë: a ishte cool apo paksa... e tepërt?
Phoebe duket se nuk ndalet. Ajo ka planifikuar një tur në Evropë muajin e ardhshëm për të promovuar Lost Weekend, tur ky që sapo është zgjeruar deri në vitin 2027 me data të reja në Amerikën e Veriut, duke përfshirë bashkëpunimet me Paper Wings dhe Christian Lee Hutson. Ajo gjithashtu lëshoi një EP live ekskluziv për Tidal me këngë nga albumi i ri, i regjistruar në Madison Square Garden. Përveç muzikës, Phoebe po shkëlqen edhe si aktore, me një rol të nuancuar në filmin Primetime të Lance Oppenheim (ku kontribuoi edhe me një këngë origjinale) dhe si dubluese në filma të shkurtër nga My Chemical Romance dhe Conor Oberst.
Seriozisht, a ka gjë që Phoebe nuk e bën? Dhe me atë grim, a donte të na befasonte apo thjesht të na trembte pak?