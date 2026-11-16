Mbreti Charles dhe Elton John, dyshja që bën shaka me moshën në 'Rocket Hour'!
Sir Elton John, artisti ikonik britanik i njohur për hitet e tij dhe stilin shpërthyes, ka pritur në emisionin e tij radiofonik “Rocket Hour” në Apple Radio një mysafir mjaft mbretëror: Mbretin Charles. Ky takim i veçantë u realizua si pjesë e festimit të ditëlindjes së 78-të të monarkut, duke sjellë një bisedë plot humor dhe kujtime muzikore, .
Biseda mes Mbretit dhe Sir Elton John, u fokusua te mosha – dhe jo pa një dozë humori, por ama respekt! Ndërsa theksohej roli kyç i muzikës në punën e The King's Trust, e cila po feston 50-vjetorin e saj, Mbreti Charles tha: Ne dhe Trusti patjetër jemi ende në këmbë. Por Sir Elton, 79 vjeç, nuk e la me kaq, duke qeshur dhe shtuar, Unë jam ende ulur tani, megjithatë. Mbreti nuk mbeti pas, duke qeshur edhe ai: Me copëza të herëpashershme që bien këtu dhe atje. E di që ky është një problem i tmerrshëm teksa plakemi. E kush nuk e kupton Mbretin Charles, të gjithë kalojmë nga aty, apo jo?
Shaka me moshën dhe fuqia e muzikës
Mbreti, duke iu referuar fjalëve të një tjetër kënge të famshme të Eltonit, “Your Song”, shprehu dëshirën për të luajtur “I’m Still Standing”, duke e rikthyer dëgjuesin në vitin 1986, në Rock Gala në Wembley Arena për 10-vjetorin e Trustit të tij. Ai theksoi se performanca e Eltonit atë natë ishte e paharrueshme dhe se kënga frymëzon shumë njerëz me mesazhin e saj të rezistencës. Pa dyshim, një zgjedhje me shumë kuptim, sidomos kur mendon që pas 40 vitesh, Trusti vazhdon të jetë “në këmbë”. Përveç kësaj, Mbreti Charles zgjodhi edhe këngën “Giant” nga Calvin Harris dhe Rag'n'Bone Man, duke e parë si një simbol të fitimit të forcës nga të tjerët, diçka që i përshtatet plotësisht frymës së bamirësisë së tij. E pse jo, në fund të fundit, muzika është mjet i fuqishëm për të dhënë mesazhe të tilla.
Kujtime mbretërore me nota muzikore
Kur Sir Elton e pyeti Mbretin për një këngë me domethënie të veçantë, përgjigja ishte e qartë: asgjë më domethënëse se dashuria. Kështu, ai zgjodhi “All You Need Is Love” nga The Beatles, duke kujtuar vitin 1967 si “Verën e Dashurisë” dhe një hit botëror. Mbreti ndau edhe një kujtim personal, një performancë të paharrueshme të kësaj kënge në koncertin e Jubileut të Artë të nënës së tij, Mbretëreshës Elizabeth II, në vitin 2002. Atje, Paul McCartney, Rod Stewart, Joe Cocker, Phil Collins, Brian May dhe Eric Clapton bashkuan forcat për të krijuar një moment magjik. Ai kujtoi dhe mustaqet madhështore të John, George, Paul dhe Ringo në kopertinën e singlit. A ka më mirë se kaq, një këngë pa kohë me një mesazh pa kohë!
Sir Elton, nga ana e tij, tregoi se ishte me fat që kishte takuar dhe njohur të gjithë anëtarët e The Beatles, duke u bërë madje miq me ta. Ai kujtoi se si, si djalë i ri, shkonte me biçikletë për të blerë “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dhe më pas të bëhesh shok me ta! Thjesht wow!
Hite të pavdekshme dhe shaka të vjetra
Për të hapur emisionin, ata zgjodhën “Proud Mary” të Tina Turner. Mbreti e përshkroi yllin e ndjerë si një “personazh elektrizues” dhe përmendi se pas vdekjes së saj, roja në Buckingham Palace luajti hitin e saj “Simply The Best”. Një mënyrë e vogël, por kuptimplotë, për ta falënderuar për gëzimin që solli. Sir Elton rrëfeu se “Hound Dog” e Elvis Presley i ndryshoi jetën kur nëna e tij solli diskun në shtëpi, duke e shtyrë drejt karrierës muzikore. Dhe Mbreti Charles nuk humbi rastin të theksonte se kjo këngë solli numrin më fantastik të imituesve të Elvisit kudo!
Mbreti Charles tregoi gjithashtu se Eltoni dhe Sir Rod Stewart ndajnë një pasion për shakatë praktike. Epo, mesa duket edhe mbretërit dhe legjendat kanë anën e tyre argëtuese! Ai e falënderoi Eltonin që ishte udhërrëfyesi dhe shoqëruesi i tij në një udhëtim muzikor magjepsës. Ky udhëtim muzikor, i transmetuar premierë të shtunën në Apple Music 1, ka pasur edhe disa transmetime shtesë dhe tani është i disponueshëm për t'u dëgjuar apo shkarkuar. Udhëtimi muzikor me siguri ka qenë epik, por po ju, cilën këngë do të zgjidhnit për të treguar historinë tuaj – apo ndoshta për të bërë shaka me moshën tuaj?