Zoja akuzon Akilin: "I urren femrat" në BBVK5!
O Zot, kush na paska bërë Prime të BBVK5?! Një klip nga debati i fundit mes Zojës dhe Akilit ka ndezur diskutime pafund gjatë transmetimit LIVE në Klan Kosova.
Zoja ka thënë se Akili po sillet sikur vetëm ai të ketë familje. Kur vjen puna te fyerjet? Sipas saj, kur bëhet fjalë për të ofenduar të tjerët, Akili e bën këtë vazhdimisht. Ajo ka vazhduar me akuza ndaj tij, duke thënë se Akili "i urren femrat".
Ajo kujtoi edhe rastin e Antonetës, duke thënë se Akili fillimisht e ka ngritur lart, duke e cilësuar si të zonjën dhe të mençur, ndërsa më pas i është drejtuar me fjalë ofenduese. Ajo ka rikujtuar edhe një sërë ofendimesh të tjera që, sipas saj, Akili ia ka thënë asaj.
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