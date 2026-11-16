A janë banorët e BBVK5 duke dalë "jashtë kontrollit"? Opinionistët s'mbajnë dot fjalën!
Dinamikat brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5 duket se po arrijnë pikën e vlimit, aq sa edhe opinionistët tanë të dashur nuk kanë mundur të rrinë pa komentuar. Rudina dhe Resuli kanë hedhur dritë mbi sjelljet e banorëve, të cilat, le të jemi të sinqertë, po bëhen gjithnjë e më interesante.
Rudina tha se situata u ka rrëshqitur nga duart, duke shtuar se banorët janë bërë grup dhe kanë imituar sjelljet e njëri-tjetrit. Epo, ç'të themi ne, kur bëhesh me grupin, edhe karakteri të ndryshon një çikë apo jo?
Nga ana tjetër, Resuli erdhi me një vëzhgim pak më të nuancuar. Ai tha se banorët "kanë filluar ta shfaqin karakterin e tyre, disa më shumë, disa më të ndrojtur". Duket se jo të gjithë shfaqen njësoj.
Me këto komente, dyshja e opinionistëve na la të kuptojmë se Big Brother VIP Kosova 5 ka ende shumë për të ofruar. A jeni dakord me ta, apo mendoni se banorët thjesht po e luajnë lojën e tyre?