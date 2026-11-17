Yjet shkëlqyen në Galanë Baby2Baby 2026: Kush veshi kë?
Në eventin e madh, sytë ishin mbi veshjet e stilistëve të famshëm. Barbara Palvin dhe Dylan Sprouse erdhën me stil, ku Palvin kishte zgjedhur një krijim të Christian Cowan, plotësuar me bizhuteri nga Mejuri.
Demi Moore, aktorja ikonë e njohur nga “Ghost”, shkëlqeu me një fustan elegant të Carolina Herrera. Ajo nuk ishte vetëm, pasi në galë morën pjesë edhe vajzat e saj, Scout, Rumer dhe Tallulah Willis. Scout zgjodhi Elie Saab, Rumer Vera Wang, ndërsa Tallulah, ashtu si e ëma, ishte veshur nga Carolina Herrera.
Lista e yjeve dhe veshjeve vazhdoi: Kerry Washington erdhi me Oscar de la Renta, ndërsa Ciara Cardi B shkëlqeu me Tamara Ralph. Jessica Alba, aktorja dhe biznesmenja e njohur nga “Sin City”, veshi Brandon Maxwell dhe bizhuteri Gabriel & Co. Ajo u shfaq edhe me Danny Ramirez.
Nara Smith, bashkë me Lucky Blue, zgjodhi Monse. Chrissy Teigen veshi Raisa Vanessa, Kelly Rowland Rami Al Ali, dhe Keke Palmer Sergio Hudson. Chriselle Lim shfaqi një fustan nga Zuhair Murad, ndërsa Camila Alves McConaughey Stella McCartney. Emma Grede ndoqi linjën e Elie Saab, Jenna Dewan atë të Monique Lhuillier. Julie Bowen zgjodhi Phan Huy; në listë përmenden edhe Nina Senicar dhe Jay Ellis, ndërsa Jackie Tohn veshi Markarian. Në listë përmenden edhe Norah Weinstein dhe Kelly Sawyer Patricof.
Me kaq shumë emra të mëdhenj dhe stilistë të famshëm, kush mund të thotë që jeta e yjeve nuk është një sfilatë e pafundme mode?