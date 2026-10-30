Nicole Kidman “rikthehet” si adoleshente në Vogue, rrjeti pyet: AI apo Photoshop?
Aktorja australiane, fituese e "Oscar", Nicole Kidman, s'ka si të mos na bëjë lajm!
Fotografitë e saj të reja për revistën Vogue Australia kanë shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale. Ndërsa shumë fansa e lavdëruan pamjen dhe stilin e aktores 59-vjeçare, të tjerë ngritën dyshime se fotot mund të ishin përpunuar me inteligjencë artificiale ose programe të retushimit dixhital.
Kidman ka pozuar me veshje moderne dhe një stil të guximshëm, duke tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj. Në një prej fotove, ajo shfaqet me bikini të markës Chanel, të kombinuara me xhinse me bel të ulët nga e njëjta shtëpi mode, një gjerdan të madh ngjyrë ari dhe flokë të çrregullt me efekt të lagur. Në një tjetër foto, aktorja ka zgjedhur një stil të frymëzuar nga moda e të rinjve që merren me skateboard, duke mbajtur një kapele Chanel dhe një fustan pa rripa, bardh e zi.
AI apo Photoshop? Debati mbi retushimin
Edhe pse fotografitë janë realizuar me një qasje moderne dhe artistike, ato ndezën një debat të gjerë mbi pamjen e aktores dhe përdorimin e mundshëm të teknologjisë për përpunimin e imazheve. Një pjesë e komentuesve në rrjetet sociale vuri në dyshim natyrshmërinë e fotove, duke pretenduar se fytyra dhe trupi i Kidmanit janë retushuar në mënyrë të tepruar.
"Qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale duhet të kenë punuar jashtë orarit për t’i përpunuar këto fotografi", shkroi me ironi një përdorues.
Disa komentues madje ngritën pyetjen nëse imazhet ishin përpunuar me programe tradicionale të redaktimit apo me inteligjencë artificiale gjeneruese.
Megjithatë, duhet theksuar se këto mbeten vetëm pretendime të përdoruesve të rrjeteve sociale. Nuk janë paraqitur prova që konfirmojnë se fotografitë janë krijuar ose ndryshuar me inteligjencë artificiale.
Stili “adoleshent” dhe pritshmëritë
Debati u zgjerua edhe te mënyra se si revistat e modës paraqesin personazhet e njohura. Një komentues argumentoi se fotografitë e ndryshuara dixitalisht mund të krijojnë pritshmëri jorealiste për pamjen fizike dhe duhet të shoqërohen me një paralajmërim. "Çdo fotografi e ndryshuar në mënyrë digjitale duhet të ketë një paralajmërim të shtypur në pjesën e poshtme", tha ai. Një tjetër sugjeroi të krahasoheshin fotot e reja me imazhet e mëparshme të aktores, duke pretenduar se "në këto fotografi duket rreth 35 vjeçe".
Përveç dyshimeve mbi retushimin, disa përdorues kritikuan edhe stilin e zgjedhur për setin fotografik, duke thënë se veshjet ishin më të përshtatshme për një vajzë të re sesa për një aktore 59-vjeçare. "Trupin e ka në formë të shkëlqyer, por veshjet që kanë zgjedhur për të janë më shumë për një adoleshente", komentoi njëri. Të tjerë thanë se aktorja duhet të sillet sipas moshës.
Admiruesit mbrojnë yllin
Natyrisht, kishte edhe nga ata që e vlerësuan paraqitjen e aktores, duke e cilësuar elegante, të guximshme dhe mbresëlënëse. Një fans bëri shaka duke iu referuar ish-partnerëve të aktores, Keith Urban dhe Tom Cruise, ndërsa një tjetër shprehu me humor admirimin për bukurinë e saj.
Ky set i ri fotografik për Vogue Australia tregoi edhe një herë se paraqitjet e personazheve të njohura mund të shkaktojnë reagime të kundërta. Ndërsa pretendimet për përdorimin e inteligjencës artificiale mbeten të pakonfirmuara, debati ka rikthyer në vëmendje çështjen e standardeve të bukurisë, retushimit të fotografive dhe pritshmërive ndaj grave në industrinë e argëtimit. Fundja, pse nuk mund të vishemi si të rinj edhe në moshë, nëse trupi na e lejon? Pyetja është kush vendos!