Anna Vissi dhe festa në Marrakesh që na la pa fjalë: Me fustan të kuq dhe një mikpritje "epike"!
Ikona e muzikës greke, Anna Vissi, udhëtoi drejt Marrakeshit ekzotik. Qëllimi? Të festonte ditën e emrit të shoqes së saj të ngushtë, Dimitra Kousta. Dhe, siç e do tradita, kur Anna Vissi është në qendër të vëmendjes, e gjithë vëmendja drejtohet te ajo, sidomos te look-u i saj. Bashkë me të, në këtë festë super luksoze, ishte dhe menaxheri i njohur, Ilias Psinakis.
Anna Vissi, këngëtarja e njohur greko-qipriote, është një emër që s'ka nevojë për prezantim kur vjen puna te performanca dhe stili. Por kjo festë në Marrakesh na tregoi edhe një herë se ajo di të bëjë festë si askush tjetër, duke sjellë gjithmonë diçka të veçantë dhe të paharrueshme.
Fustani i kuq flakë dhe detajet e sharmit maroken
Për këtë rast special, Anna Vissi zgjodhi një fustan të kuq të zjarrtë që e bëri të dukej si një mbretëreshë e shkretëtirës – po, e dogji fare skenën! Fustani i saj i mahnitshëm u bë menjëherë temë diskutimi, duke konfirmuar edhe një herë sensin e saj të padiskutueshëm të stilit. Pamjet nga mbrëmja treguan Vissin plot buzëqeshje, teksa pozonte për fotografët. Por momenti më i lezetshëm? Në një prej storie-ve të saj, ajo u shfaq duke biseduar zbathur me një grua, duke i dhënë mbrëmjes një notë më të lirshme dhe autentike. Kjo tregon se edhe yjet e mëdha dinë të relaksohen dhe të shijojnë çastin pa drama.
Edhe e festuara, Dimitra Kousta, nuk mbeti pas me stilin e saj. Ajo kishte zgjedhur një kombinim elegant: një fund të gjatë të zi, një bluzë bezhë, një rrip në mes dhe një pallto të gjatë në ngjyrë blu të çelur. Një zgjedhje klasike dhe e sofistikuar, tamam siç i ka hije një mikpritëseje të nivelit ndërkombëtar.
Kujtimet "epike" të Ilias Psinakis dhe urimet nga miqtë
Në mesin e të ftuarve të tjerë, ishte edhe Ilias Psinakis, menaxheri i njohur, i cili ndau me ndjekësit e tij në rrjetet sociale foto dhe video nga festa. Psinakis e përshkroi mbrëmjen si “epike”, duke bërë një krahasim që na la me gojë hapur: Faleminderit shumë për mbrëmjen epike që na dhuruat. Nuk e kam jetuar këtë që nga vitet ’70 me Yves Saint Laurent në Marrakesh. Jeni mikpritës të mrekullueshëm, të nivelit ndërkombëtar, shkroi ai. Pra, sipas Psinakis, kjo ishte një festë që i kaloi edhe kohët e arta të tij me legjendën e modës. Kush jemi ne t'i themi jo?!
Në Marrakesh ishte edhe Giannis Stasinopoulos, themelues dhe drejtor ekzekutiv i Fine Group, i cili postoi një foto të përbashkët me Anna Vissin nga një drekë. Këto detaje tregojnë që festa nuk ishte thjesht një darkë, por një eksperiencë e plotë me miq të ngushtë dhe njerëz me influencë, duke e shndërruar Marrakeshin në qendrën e thashethemeve më të mira.
Një miqësi e fortë, sa dielli i Marrakeshit
Prania e Anna Vissit në ditën e emrit të Dimitra Kousta thekson edhe një herë miqësinë e tyre të ngushtë, një marrëdhënie që ka duruar provën e kohës dhe është forcuar vit pas viti. Aq e fortë është kjo lidhje saqë Anna Vissi është edhe kumbarja e djalit të Dimitra Kousta dhe Giannis Stasinopoulos, duke treguar një afërsi që shkon përtej thjesht koleges apo mikes. Zgjedhja e Marrakeshit, një qytet i njohur për bukurinë dhe kulturën e tij të pasur, ishte një zgjedhje perfekte nga Dimitra si mikpritëse, duke i dhënë mbrëmjes një prekje magjike dhe të paharrueshme për të gjithë të ftuarit. Anna Vissi vazhdoi të ndajë momente nga qëndrimi i saj në Marrakesh, duke treguar jo vetëm veshjen e mbrëmjes, por edhe momente të tjera nga daljet e saj, siç ishte ajo në Ibiza. Duket se ikona e muzikës është gjithmonë në lëvizje dhe gjithmonë e gatshme të na surprizojë me stilin dhe jetën e saj plot shkëlqim. E si mund të mos e duam një yll që di të jetë kaq e vërtetë dhe kaq… Vissi?!