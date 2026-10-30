Burri i Dua Lipës si James Bond? Provat sapo nisën!
Aktori britanik Callum Turner është ndër kandidatët kryesorë për të luajtur agjentin e famshëm James Bond. E dini, 007-shi vetë! Dhe jo vetëm kaq, por ai ishte i pari nga të gjithë pretendentët që i bëri provat filmike para producentëve. Kjo ndodhi të premten, diku në Berkshire të Anglisë. Si MasterChef, por për agjentë sekretë, ku një nga më të mirët, e nis i pari garën.
Turner, 36 vjeç, është një emër i njohur për ata që kanë parë filmat "Fantastic Beasts" apo "Emma". Po, po, djali ka bërë emër nëpër filma. Por pse jemi ne kaq të entuziazmuar? Sepse në vitin 2026 ai u martua me divën tonë ndërkombëtare, Dua Lipën! Që prej kohësh flitej se ai ishte një pretendent serioz për këtë rol, po tani që është i martuar me Dua Lipën, na u shtua interesi, duhet ta pranojmë.
Këto prova filmike s'kanë të sosur. Pritet të vazhdojnë gjatë gjithë fundjavës, e duket se katër aktorë kanë arritur në fazën finale të përzgjedhjes. "Përzgjedhja e pasuesit të Daniel Craigut është një proces që ka vite që zhvillohet," ka thënë një burim anonim. "Callum është thirrur sot për të pasur mundësinë t'u dëshmojë drejtuesve se është i duhuri për këtë rol." Edhe ne mezi po presim të shohim se çfarë do ndodhë!
Por gara është e fortë, mos mendoni se është kaq e lehtë. Ndër konkurrentët e Turnerit përmenden emra si Jack Lowden, që e njohim nga "Slow Horses", dhe Josh O'Connor, që shkëlqeu te "The Crown". Edhe këta janë 36 vjeç, kështu që gara është mes moshatarësh. Në listë është edhe aktori australian Jacob Elordi, 29 vjeç. Megjithëse më herët ishte raportuar se ishte tërhequr nga gara, emri i tij përmendet sërish. Po këtu ka një problem të vogël: disa fansa nuk do ta mirëprisnin, pasi mendojnë se James Bondi duhet të jetë patjetër britanik. O Zot, sa dramë!
E gjithë kjo dramë po zhvillohet në studiot Bray, pranë lumit Tamiz. Një vend plot histori kinemaje, ku janë xhiruar filma si "The Rocky Horror Picture Show". Që prej vitit 2024, këto studio i ka blerë Amazon MGM Studios, kompania që tashmë menaxhon gjithë serinë e filmave të James Bondit. Gjithçka në duart e gjigantit të Amazon.
Producentja Amy Pascal e ka bërë të qartë në gusht se fundi i vitit 2026 është afati më realist për të zgjedhur aktorin e ri. Nëse vendimi merret deri në dhjetor, xhirimet e filmit të ri, që do të drejtohet nga regjisori Denis Villeneuve, mund të nisin në vitin 2027. Hajde shpejt se s'kemi kohë për të humbur, duam ta shohim në veprim!