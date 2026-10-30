Votimi shqiptar për “Topin e Artë” na la gojëhapur: Yamal i pari, fituesi Kane i shtati!
Gazetari Besnik Dizdari, ai që përfaqëson Shqipërinë në votimin e “Topit të Artë” 2026, ka bërë publike zgjedhjet e tij . Këtë vit, zgjedhja e tij numër një dhe me pikët maksimale (15 pikë) ishte talenti i Barcelonës, Lamine Yamal, një futbollist spanjoll.
Më pas vjen lista e plotë, që vetëm sa e thellon misterin (dhe humorin, të jemi të sinqertë). Në vendin e dytë Dizdari vendosi Rodrin me 12 pikë, ndërsa podiumin e kompleton Ousmane Dembélé me 10 pikë. Pastaj, Kylian Mbappé zuri vendin e katërt me 8 pikë, i ndjekur nga Erling Haaland me 7 pikë. Edhe Lionel Messi, legjenda, u rendit i gjashti me 5 pikë.
Po, po, jeni duke numëruar mirë. Po ku është fituesi i vërtetë i “Topit të Artë” 2026, Harry Kane? Epo, këtu vjen goditja e vërtetë! Sulmuesi anglez, ai që mori çmimin e madh, u rendit vetëm i shtati nga përfaqësuesi shqiptar, duke marrë vetëm katër pikë. Thjesht mendojeni: fituesi, i shtati! Besnik Dizdari nuk ngurroi të jepte votat e tij edhe për kategoritë e tjera, por kjo për më të mirin e vitit na bëri të gjithëve të ndalemi e të mendojmë.
Po ju, çfarë renditje do kishit bërë? Se kjo e Dizdarit na surprizoi fare!