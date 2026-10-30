Madonna dhe Papa: Kushërinj të nëntë?! Po ku lidhet dhe Justin Bieber këtu?
Në një botë ku dramat dhe lidhjet e papritura janë në rend të ditës, kjo i kalon të gjitha pritshmëritë! Madonna, e njohur si Queen of Pop, dhe kreu i Kishës Katolike, Papa, janë kushërinj të nëntë. Po, e dëgjuat mirë! Kjo lidhje e çuditshme është zbuluar pas një studimi të thelluar të pemës familjare, ku ekspertët identifikuan një paraardhës të përbashkët: Louis Boucher de Grandpré, i cili ka jetuar në Kanada disa shekuj më parë.
Por lidhjet familjare nuk mbarojnë me kaq. Sipas të njëjtit hulumtim, kjo linjë gjenealogjike e lidh Papën edhe me dy emra të tjerë tejet të njohur të kulturës pop: këngëtarin Justin Bieber dhe aktoren Angelina Jolie. Kështu, një kërkim në pemët familjare ka nxjerrë në pah një lidhje krejt të papritur mes botëve të muzikës, kinemasë dhe drejtuesit të Kishës Katolike, duke bashkuar emra që, në pamje të parë, nuk duket se kanë absolutisht asgjë të përbashkët.
Çfarë bote, miq! Kush e mendonte që këta VIP-a kishin dhe kaq shumë të përbashkëta?!