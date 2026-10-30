Konstantinos Argiros tregon sa e vështirë është fama kur ke familje!
Kjo jetë artisti nuk është gjithmonë glamur e shkëlqim, apo jo? Sidomos kur je një emër i njohur si Konstantinos Argiros dhe je edhe baba e bashkëshort. Këngëtari super i famshëm grek ka folur hapur për sfidat që i sjell karriera e tij e suksesshme, duke pranuar se ajo vjen me një "çmim" të rëndë: distancën nga familja e tij. Tani, edhe yjet e skenës e kanë këtë hall, e sot ai nuk i fsheh aspak emocionet.
Ajo që e mundon më shumë, siç thotë ai, është largësia nga bashkëshortja e tij, Aleksandra Nika, dhe dy fëmijët e tyre të vegjël. Ndonjëherë, Aleksandra arrin ta shoqërojë Konstantinosin në udhëtimet e tij jashtë shtetit, por të marrësh fëmijët me vete në destinacione të largëta, sidomos kur janë të vegjël, është një "mission impossible" i vërtetë. Kush nuk e kupton këtë? Çdo prind e di sa stress është një udhëtim i shkurtër me fëmijë, lëre më pastaj fluturimet interkontinentale që zgjasin me orë!
Argiros nuk heziton ta pranojë sa e vështirë është kjo: sipas tij, shpesh i kushton kur është jashtë shtetit dhe Aleksandra e merr në telefon. Imagjino pak situatën: po këndon para mijëra fansave që të duartrokasin, por mendja rri te fëmijët e vegjël që ndoshta i ka marrë malli. Një dramë e vërtetë, s'e disktojmë!
Por, kur është në shtëpi, në Greqi, ai mundohet të kompensojë çdo moment. Për të, është super e rëndësishme të jetë "prezent" dhe i përkushtuar. Këngëtari theksoi se kur është në shtëpi përpiqet t'i flakë celularët dhe të jetë sa më pranë tyre. Kjo është shpirti, s'ka celularë, s'ka mail, s'ka asnjë njoftim apo tik-tok që mund ta heqë vëmendjen nga familja. Koha me njerëzit e zemrës është e shenjtë, edhe kur je super yll botëror.
Këto deklarata të Konstantinos Argiros nxjerrin në pah një gjë: balancimi mes një karriere kaq shpërthyese dhe rolit si bashkëshort e baba i devotshëm është një sfidë titanike. Menaxhimi i jetës publike dhe asaj private, sidomos në një kohë me turne të vazhdueshme dhe shfaqje ndërkombëtare, kërkon sakrifica të mëdha. Por, Argiros e ka bërë të qartë prioritetin e tij: lumturia e familjes është gjithmonë numër një. Dhe ne themi, mirë bën! Se fama ikën e vjen, por dashuria dhe mbështetja e familjes janë baza, apo jo?