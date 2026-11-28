Monica Bellucci shkëlqen në Festivalin e Filmit në Marrakech
Monica Bellucci, 62 vjeç, thjesht vodhi vëmendjen në Festivalin e Filmit në Marrakech, ku u shfaq të enjten. Le të jemi të sinqertë, Bellucci nuk ka nevojë për shumë për të shkëlqyer, por këtë herë zgjodhi një krijim të zi vezullues që i shkonte perfekt dhe i nxjerrte në pah pamjen rinore.
Detajet e look-ut ishin top: një fustan me supe të zbuluara, mëngë të gjera dhe një fund të gjatë që . E gjithë kjo e kombinuar me një çantë dore të zezë dhe bizhuteri të thjeshta. Edhe grimi ishte minimal, me fokusin te sytë, sepse kur e ke atë fytyrë, nuk ke nevojë për shumë,
Sa i përket sekretit të saj, Monica e ka qartë filozofinë. Ajo ka deklaruar më parë se bën pak ushtrime dhe kujdeset për dietën kur i duhet për punë, por nuk është fiksuar pas tyre. Sipas saj, ajo gjithmonë ka qenë një grua me forma të plota dhe nuk ka qenë kurrë shumë e dobët, duke e konsideruar këtë thjesht si natyrën e saj.
Më e bukur është mënyra se si e sheh plakjen. Bellucci ka thënë se dëshiron të plaket në paqe dhe e pranon faktin që kur je 50 ose 60 vjeçe, nuk ke të njëjtat nevoja si kur je 20 vjeçe.
Po ju, a jeni gati të pranoni plakjen me këtë klas, apo do të vazhdoni të luftoni me kremrat e fytyrës?