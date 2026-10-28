Mister i thellë rreth James Bond-it të ri: Kush fshihet pas masave të sigurisë?
Zemrat e fansave të James Bond-it rrahin fort këto ditë, sepse kërkimet për pasardhësin e Daniel Craig në rolin e agjentit legjendar 007 po hyjnë në fazën vendimtare. Dhe duket se drama sapo ka filluar të nxehet!
Pas audicionit të parë të Callum Turner, një tjetër aktor, identiteti i të cilit mbetet enigmë, është parë ditën e shtunë duke u larguar nga studiot "Bray" në Berkshire, nën shoqërimin e pjesëtarëve të sigurisë. Sipas raportimeve, vetëm tre deri në pesë kandidatë kanë mbetur në garën për këtë rol ikonik, dhe kjo na bën akoma më kuriozë!
Amazon MGM Studios po bëhet gati të marrë një nga vendimet më të mëdha për të ardhmen e sagës, dhe ne jemi këtu me kokën thellë në thashetheme. Të shtunën, një automjet Mercedes u largua nga kompleksi nën masa të shtuara sigurie, duke nxitur spekulime se brenda ndodhej pikërisht një nga kandidatët e fundit për Bond-in e ri. Po kush vallë? Kjo mbetet pyetja e milionit.
Kush shkëlqeu i pari? Callum Turner në qendër të vëmendjes
Aktori Callum Turner ishte kandidati i parë që mori pjesë në provat përpara kamerës ditën e premte. 36-vjeçari, i njohur për rolin e tij në filmin "Emma", konsiderohet prej kohësh një nga favoritët kryesorë për të zëvendësuar Daniel Craig-in. Përflitet se Turner mund t'i japë një drejtim krejt të ri personazhit legjendar të krijuar nga shkrimtari Ian Fleming. Kjo është një super lëvizje, sipas nesh, sepse kush nuk do një Bond pak më modern dhe me një frymë tjetër?
Një burim i brendshëm ka zbuluar se përzgjedhja e pasardhësit të Craig ka qenë në përgatitje prej vitesh, gjë që tregon seriozitetin e madh të këtij projekti. Burimi tha se Callum u thirr të premten për të pasur mundësinë t’u lërë përshtypje drejtuesve dhe se tri ditët e ardhshme do të jenë shumë interesante.
Emrat e tjerë në garë: Konkurrenca është e fortë
Përveç Callum Turner-it, në mesin e kandidatëve të përfolur janë edhe disa aktorë të tjerë të njohur. Flitet për skocezin Jack Lowden, 36 vjeç, i njohur nga seriali "Slow Horses", si dhe Josh O’Connor, gjithashtu 36 vjeç, që ka fituar vëmendje ndërkombëtare me rolin e tij në serialin "The Crown". Këta të dy konsiderohen kandidatë seriozë për të marrë drejtimin e ri të ekskluzivitetit.
Një tjetër emër që vazhdon të përmendet është aktori australian Jacob Elordi, 29 vjeç. Edhe pse fillimisht u sugjerua se mund të ishte përjashtuar, emri i tij është rikthyer në mesin e kandidatëve. Kjo mund të shkaktojë disa debate mes fansave tradicionalë, të cilët besojnë se James Bond-i duhet të interpretohet patjetër nga një aktor britanik. Ne mendojmë se një Bond australian do të ishte një surprizë e këndshme, apo jo?
Asnjë prej këtyre emrave, përveç raportimeve për audicionin e Turner-it, nuk është konfirmuar zyrtarisht si pjesëmarrës në provat e fundit. Kjo e bën gjithë situatën edhe më interesante dhe misterioze. Studiot historike "Bray", ku po zhvillohen këto audicione, janë blerë nga Amazon MGM Studios në 2024 dhe janë të njohura edhe për lidhjen e tyre me filmin kult "The Rocky Horror Picture Show". Nga ajo që shohim, masat e sigurisë janë shtuar shumë, dhe automjetet që lëvizin brenda dhe jashtë kanë tërhequr gjithë vëmendjen.
Vendimi i madh po afrohet: Çfarë na presin thonjtë?
Përzgjedhja e aktorit të ri të James Bond-it ka qenë tema më e nxehtë në industrinë e filmit. Daniel Craig e mbylli aventurën e tij si Agjenti 007 me filmin "No Time to Die", të publikuar në 2021. Që atëherë, një mori emrash janë përfolur, por pa asnjë konfirmim zyrtar. Tani, me vetëm tre deri në pesë aktorë në fazën finale, drama është maksimale.
Provat përpara kamerës priten të vazhdojnë gjatë gjithë fundjavës, me qëllim ngushtimin e listës përpara marrjes së vendimit final. Nëse gjithçka shkon sipas planit, emri i James Bond-it të ardhshëm mund të bëhet publik para fundit të vitit. Producentja e filmave të Bond-it, Amy Pascal, në muajin gusht kishte lënë të kuptohej se ky afat ishte realistik. “Do të thosha se fundi i vitit është një parashikim i arsyeshëm”, deklaroi Pascal.
Pascal theksoi se drejtuesit po tregohen jashtëzakonisht të kujdesshëm në këtë zgjedhje dhe se Daniel Craig është shumë i vështirë për t’u zëvendësuar. Sipas saj, interpretimi i ri duhet të sjellë diçka të veçantë dhe të ndryshme nga ajo që publiku ka parë deri tani. Presion, apo jo?
Denis Villeneuve në timonin e filmit të ardhshëm
Një zhvillim tjetër i rëndësishëm është përfshirja e regjisorit Denis Villeneuve, i njohur për filmat "Dune". Ai është përzgjedhur për të drejtuar projektin e ardhshëm të sagës, njoftim që u bë në muajin maj. Me Villeneuve në drejtim, jemi të sigurt se filmi do të jetë një spektakël vizual. Tani na mbetet vetëm të presim se kush do ta bëjë të veshë smokingu ikonik. Kush mendoni se do të jetë James Bondi ynë i ri?