Blue Ivy, 14 vjeçe, befason publikun me talentin muzikor në skenën e babait
Blue Ivy Carter, vajza katërmbëdhjetëvjeçare e Beyoncé dhe Jay-Z, ka bërë sërish bujë me një paraqitje surprizë gjatë koncertit të babait të saj në Los Angeles. Adoleshentja tregoi aftësitë e saj muzikore duke luajtur në tastierë, përkrah reperit të famshëm, para mijëra spektatorëve në stadiumin SoFi.
Kushdo që ka menduar se fëmijët e yjeve janë vetëm me fat, s’e ka parë Blue Ivyn në veprim. Ajo po dëshmon gjithnjë e më shumë se ka trashëguar talentin muzikor dhe artistik të prindërve të saj legjendarë, dhe duket se s’ka ndërmend të ndalet.
Talenti i trashëguar dhe pasioni për skenën
Vajza e madhe e çiftit të famshëm u ngjit në skenë të premten, gjatë koncertit të reperit 56-vjeçar në stadiumin SoFi, ku të gjitha biletat ishin shitur. Ky koncert shënonte 30-vjetorin e albumit debutues të Jay-Z, “Reasonable Doubt”, si dhe 25-vjetorin e albumit “The Blueprint”. Blue Ivy iu bashkua babait të saj teksa interpretuan këngët “The Story of O.J.” dhe “Dead Presidents”, duke luajtur në tastierë. Për këtë paraqitje të rëndësishme, ajo kishte zgjedhur një xhaketë me ngjyra të kuqe, blu dhe të bardhë, të kombinuar me pantallona dhe çizme kafe – një zgjedhje, duhet ta pranojmë, mjaft cool për një performancë të tillë.
Kjo s’ishte hera e parë që Blue Ivy tregon aftësitë e saj në skenë. Ajo ka shkëlqyer më parë në vallëzim gjatë turneve “Renaissance” dhe “Cowboy Carter” të nënës së saj. Gjithashtu, mori pjesë në spektaklin muzikor të Beyoncé gjatë pushimit të ndeshjes së NFL-së në Krishtlindjet e vitit 2024, transmetuar nga Netflix. Veç muzikës dhe vallëzimit, Blue Ivy ka provuar veten edhe në aktrim, duke i dhënë zërin princeshës Kiara në filmin e Disney-t “Mufasa: The Lion King” në vitin 2024. Qartësisht, vajza po e ndërton CV-në e saj artistike me hapa gjigantë, dhe s’është aspak çudi, kur ke prindër si ata.
Mbështetja nga tribuna VIP dhe miqtë e famshëm
Natyrisht, në këtë mbrëmje të veçantë nuk mund të mungonte mbështetja nga tribuna VIP. Beyoncé ishte aty për të mbështetur bashkëshortin dhe vajzën, duke e ndjekur koncertin nga një ambient VIP, ku u takua edhe me ish-anëtaret e grupit “Destiny’s Child”, Kelly Rowland dhe Michelle Williams. Në një video amatore të bërë nga një tifoz, Beyoncé shihej duke kërcyer dhe duke u argëtuar me shoqërinë e saj. Për veshjen e mbrëmjes, ajo kishte zgjedhur një bluzë me motive rozë dhe një fund të gjelbër me thekë. Në koncert morën pjesë edhe artistë të tjerë të njohur si John Legend dhe DJ Khaled, të cilët iu bashkuan Jay-Z-së në skenë.
Jay-Z dhe Beyoncé: krenarë për talentin e vajzës
Jay-Z ka folur me krenari për aftësitë muzikore të vajzës së tij. Në një intervistë për “GQ” në mars, ai tregoi se Blue Ivy ka një talent natyral për pianon dhe është në gjendje të mësojë këngë vetëm duke i dëgjuar. “Blue është një pianiste e jashtëzakonshme, por nuk na lejon t’i marrim një mësues. Nuk dëshiron që muzika të shndërrohet në punë,” tha ai, duke shtuar se vajza ka vesh absolut për muzikën. Ai theksoi se është veçanërisht krenar për përkushtimin që ajo ka treguar për paraqitjet në skenë. Ai tha se është krenar që vajza luftoi për diçka që e dëshironte vërtet.
Edhe Beyoncé, në një intervistë për “GQ” në vitin 2024, e përshkroi Blue Ivy si një artiste me aftësi në disa fusha krijuese. “Blue është artiste. Ka shije shumë të mirë në muzikë dhe modë. Është e shkëlqyer në montazh, pikturë dhe aktrim,” deklaroi ajo. Beyoncé rrëfeu se vajza kishte filluar të krijonte personazhe që në moshën trevjeçare, dhe se ajo vetë s’e kishte dashur që Blue të dilte në skenë, por ishte vetë vajza që e dëshironte. “Ajo e mori seriozisht dhe e fitoi atë mundësi,” shtoi këngëtarja.
Blue Ivy: Një karrierë solo në horizont?
Me gjithë këto arritje, pyesim veten: a po përgatit Blue Ivy një karrierë solo? Sipas një burimi, Blue Ivy po shqyrton mundësinë e fillimit të një karriere të pavarur muzikore. Thuhet se disa nga kompozitorët e preferuar të Beyoncé po përgatitin këngë provë për adoleshenten, me mundësinë e një albumi solo në të ardhmen. Deri më tani, nuk ka një njoftim zyrtar për ndonjë projekt të tillë, por e vërteta është se s’do të ishte aspak çudi.