Mesazhi shpresëdhënës i Erjon Vishkullit nga spitali në Itali
Erjon Vishkulli, 28 vjeç, ka ndarë një mesazh plot shpresë nga spitali në Itali, ku po përgatitet për t'iu nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale në sy. Fjalët e tij në rrjetet sociale, Zoti do të krijojë lehtësim pas vështirësive, u postuan nga spitali ku do t'i nënshtrohet operacionit.
Erjoni pësoi një dëmtim në sy gjatë protestës së dhunshme të së shtunës. Prokuroria e Tiranës ka nisur një hetim për incidentin.
Në kuadër të këtij hetimi, siç u bë e ditur nga një deklaratë për mediat, janë marrë pamje nga kamerat e sigurisë së Bankës së Shqipërisë, të cilat kanë regjistruar incidentin gjatë protestës së së shtunës. Shpresojmë që Erjoni të rikuperohet plotësisht dhe hetimi të zbardhë të vërtetën pa humbur kohë.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.