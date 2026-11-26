Dua Lipa në “Familja Moderne”: kujtimet e një 8-vjeçareje që i kujtonte të gjithëve detyrat e shtëpisë
Dua Lipa, përpara se të pushtonte Billboard-et, ka luajtur në serialin “Familja Moderne”. Ishte vetëm tetë vjeçe kur u shfaq në një episod të transmetuar më 20 qershor të vitit 2004 në Radio Televizionin e Kosovës, në një xhirim të realizuar në Londër.
Në atë kohë, Dua nuk po këndonte hite, por luante rolin e shoqes së Robertit. Detaji më qesharak? Gjatë përshëndetjes, ajo i kujtonte shokut të të mos harronte të bënte detyrat e shtëpisë.
Ky detaj rikthehet në vëmendje tani pasi RTK njoftoi se “Familja Moderne” do të rikthehet në ekran përmes ritransmetimit të episodeve në formatin HD, çdo të diel, nga ora 20:05. Pra, kemi një arsye më shumë për të ndezur televizorin këto të dielat.
Ndërkohë, Dua Lipa vazhdon të na lejë me gojë hapur. Së fundmi, ajo mori certifikimin e parë Diamant në karrierën e saj me hitin “Levitating”, i cili është certifikuar 13 herë me Platin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nga detyrat e shtëpisë në Londër te certifikimet Diamant në Amerikë, rrugëtimi është i jashtëzakonshëm. Kush nga ne nuk do të donte të kishte një shoqe që i kujtonte detyrat nëse do të rezultonte në një sukses të tillë?