Fuego dhe Nichi e lënë pas dramën: bashkë për këngën e BBVK
Fuego dhe Nichi kanë vendosur t'i lënë pas pakënaqësitë ndaj njëri-tjetrit. Të dy janë bashkuar për të shkruar këngën e Big Brother VIP Kosova, duke treguar se pajtimi ka ardhur në momentin më interesant.
Të dy janë parë duke punuar në vargjet e këngës, e cila po pritet me interes nga shikuesit e këtij edicioni. Gjatë procesit, ata janë shfaqur të kënaqur me mënyrën si po shkon puna.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.