Rey Manaj i thotë adio Sivassporit: nuk i paguan më
Rey Manaj ka vendosur t'i japë fund aventurës së tij te Sivasspor. Sulmuesi i kombëtares shqiptare ka prishur kontratën me klubin turk pasi ky i fundit nuk i ka plotësuar detyrimet financiare dhe problemet me pagesat kanë qenë të vazhdueshme.
Manaj e bëri publikim të këtij vendimi përmes një postimi në rrjetet sociale, ku shpjegoi arsyet që e shtynë drejt kësaj hapje. Ai theksoi se bashkoi Sivassporin me qëllimin për t'i ndihmuar ata të ktheheshin në Superligën Turke, por projekti sportiv nuk mori drejtimin e pritur.
Sipas sulmuesit, gjatë muajve të fundit ai i ka dhënë klubit disa shanse për të rregulluar situatën financiare, duke u vendosur edhe afate prej 15 ditësh në disa raste. Megjithatë, pagat nuk janë paguar dhe premtimet e drejtimit të klubit kanë mbetur të paplotësuara.
Pas një periudhe të gjatë durimi, mëvekuri të marr një nga vendimet më të vështira të karrierës sime: të prish kontratën me Sivasspor, shkroi Manaj.
Edhe pse u nda, 28-vjeçari nuk i kursye fjalët e mirësjelljes për tifozët, duke thënë se mbështetja dhe dashuria e tyre do të mbeten gjithmonë të veçanta për të. Ai u drejtua fansave duke shkruar: Sivasspor ka qenë shtëpia ime dhe unë dhashë gjithçka për këtë fanellë. Për tifozët, dashuria dhe respekti juaj vlejnë më shumë se çka mund të shprehin fjalët. Sivasspor do të jetë gjithmonë në zemrën time.
Me prishjen e kontratës, Rey Manaj tani është agjent i lirë dhe mund të negociojë të ardhmen e tij me çdo klub që është i interesuar. Pritet të tërheqë interesin e disa skuadrave në merkaton e ardhshëm të transferimeve.