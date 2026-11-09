Yeezy Season 01: A flet vërtet vetëm veshja apo thjesht po luan të vjetrat?
Të mërkurën, 4 nëntor, në mbrëmje në Los Anxhelos, Ye, tashmë i njohur si Kanye West, prezantoi shfaqjen e tij “Yeezy Season 01”, një hap që shumë e shohin si një tentativë për të rikuperuar vendin e tij në kulturën e modës. Kjo vjen pas një dekade në të cilën ai e ka shkatërruar ose rikthyer kapitalin e tij kulturor. Ai ishte i qetë dhe me buzëqeshje kur tha se nuk kishte shumë fjalë dhe do t’i linte veshjet të flisnin. Për ata që ende e ndjekin, ky qëndrim i qetë dhe i përmbajtur ka qenë tipik për Ye-në e vitit 2026, një përpjekje e ngadaltë, por e sigurt, për t’u ribashkuar me publikun.
Kjo shfaqje shënon rikthimin e tij zyrtar në modë pas shfaqjes famëkeqe të vitit 2022 në Paris, atë me bluzat “White Lives Matter”. Ajo synon të fshijë të shkuarën dhe të nisë një kapitull të ri, sidomos pasi bashkëpunimi i tij me Adidas u ndërpre katër vite më parë pas komenteve antisemitike. Shumë fansa mbeten besnikë, por opinioni i gjerë vazhdon të jetë me dyshime. Pyetja që shtrohet është: a do të ndryshojë ky rikthim i Ye-së në modë llogaritë?
Një shfaqje pa fjalë... pothuajse
Mjedisi i shfaqjes ishte transformuar nga një magazinë tipike e Hollywood-it në një peizazh Frank Herbert-esk. Brenda, rreth njëqind të ftuar, përfshirë modele si reperi adoleshent Nettspend dhe personazhe të njohur të “Kanye Universe” si themeluesi i Fear of God, Jerry Lorenzo, Don C, 2 Chainz dhe Big Sean, ishin ulur në dy rreshta stolash. Atmosfera ishte e veçantë, me një kodër të madhe të bardhë në qendër, ndriçuar nga një shkëlqim hyjnor i bardhë nga lart.
Kur dritat u fikën, notat e pianos së “Runaway” filluan shfaqjen. Një model i vetëm me një trenç-xhaketë të zezë hyri në skenë, i ndjekur nga dy modele burra që ecën në drejtim të kundërt. Kishte një lloj kaosi të organizuar, me numrin e modeleve dhe rrugët që alternoheshin ndërsa muzika kalonte nga tinguj të rinj të Ye-së me “vibes” UK garage, në orkestrime gotike që të kujtonin kolonat zanore të Danny Elfman për Tim Burton.
Stili i ri, apo i vjetri i rimbledhur?
Veshjet ishin të freskëta, praktike dhe taktike. Pjesa më e madhe e veshjeve për burra ishin gati për veprime bazike, me silueta të thjeshtuara: pallto, xhaketa bomber dhe jelekë të shkurtra, pantallona të ngushta dhe tuta. Kjo ishte një kthim i dukshëm nga stili i mëparshëm i Yeezy, ku dominonin veshjet e gjera, pantallonat shumë të gjera dhe çizmet e mëdha. Për gratë, veshjet ishin elegante dhe rastësore, me disa ansamble të shkurtra që të sillnin ndërmend Milla Jovovichin te “Fifth Element”, sepse, siç e dimë, Ye-ja e ka të vështirë të përmbahet plotësisht.
Autori i burimit thotë se ishte hera e parë që, duke parë një koleksion të Ye-së, mendoi objektivisht se do ta vishte. Veshjet janë mjaft solide dhe familjare, si një version i rafinuar i veshjeve Yeezy që njerëzit njohin dhe kanë dashur. Kjo gjë e pasqyron qasjen e tij edhe në muzikë, si te kënga “Whatever Works”, ku ai kthehet te mostrat “chipmunk’d soul”. Një dëshmi e shkëlqimit që humbi në mes të çmendurisë.
Ye i “pastruar” apo Ye i mërzitshëm?
Por a është ky kthim te “hit-et” e vjetra (me “Runaway” që hapi shfaqjen) ajo që duam nga një mendje kaq novatore dhe kaotike si ajo e Ye-së? Historikisht, dizajnet e tij, megjithëse utilitare, shpeshherë dukeshin monotone, madje disi distopike. Veshmbathjet thelbësore si pulovrat me kapuç dhe xhaketat e forta prej lëkure mbeten në vizionin e tij, por paleta e ngjyrave mbeti kryesisht me tone toke, me disa look të zinj në fillim dhe një shpërthim ngjyre të kuqe në fund. Duket se ishte e njëjta shfaqje, por në një “stadium” tjetër: të njëjtat silueta sci-fi, të rregulluara në formën e tyre më të pastër dhe me nuancat më të këndshme, por këtë herë pa mesazhe urrejtjeje të stampuara.
Yeezy Season 01 prezanton një version më të sigurt, më të rregullt të Ye-së: atë me vetëm art, pa çmenduri. Ashtu si albumi i tij i fundit, “Bully”, i cili shmang çdo tekst që përmend R. Kelly ose Bill Cosby (gjë që nuk mund të thuhet për “Vultures 1” të vitit 2024), ishte një psherëtimë e thellë lehtësimi të shihje veshje pa slogane tronditëse dhe Candace Owens askund në sy. Por kompromisi për një Kanye të “sanitizuar” ndihet edhe anestetik. Ye i ri nuk “thumbon”, por ka humbur atë aftësinë e Ye-së së vjetër për të provuar diçka vërtet të re. Fundja, jemi më shumë se një dekadë nga eksperimenti i Yeezy – në këtë pikë, e tashmja ka kapur vizionin futuristik që Ye ëndërroi për herë të parë në vitin 2015. Epo, a është ky Ye, ai që duam vërtet të shohim? Burimi vëren se një brez i ri projektuesish po krijon sipas imazhit të tij.