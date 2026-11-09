SNL 'e djeg' Elon Musk-un: Gjëja më e keqe që ka bërë Afrika e Jugut!
Jeremy Culhane, njëri prej anëtarëve të talentuar të kastit të "Saturday Night Live", shpalosi imitimin e tij të Elon Musk në episodin e transmetuar natën e shtunë. Ai e portretizoi themeluesin e SpaceX dhe Tesla-s si një tip mjaft të çuditshëm dhe të pazotë, që përpiqet me mish e me shpirt të bëhet shok me drejtuesit e rubrikës "Weekend Update" – por, siç e dimë ne, disa gjëra thjesht nuk të shkojnë, sado që të përpiqesh. Po flasim për Elon Musk-un, një sipërmarrës dhe vizionar i njohur globalisht për kontributin e tij në fusha si raketat, automjetet elektrike, energjia dhe inteligjenca artificiale, themelues i SpaceX dhe Tesla. Meqë ai ishte në qendër të vëmendjes këtë javë, falë disa vendimeve paksa… të diskutuara – si shpenzimet gjysmë miliardëshe për kandidatë që humbën në zgjedhjet paraprake, apo edhe njoftimi për të ndërprerë prodhimin e Cybertruck – ishte ndoshta e pashmangshme që SNL t’i hidhte një sy kritik.
Një Elon Musk që kërkon dashuri, por s'e gjen dot
Nuk është hera e parë, sigurisht, që ky program i njohur komik tallet me njeriun që Forbes e ka klasifikuar si më të pasurin në botë. Ai dikur ka qenë edhe vetë prezantues në SNL, gjë që e bën situatën edhe më pikante. Kujtojmë shfaqjet e herëpashershme të Mike Myers, i cili mbante një sharrë elektrike në dorë, ngrihej papritur në vend dhe murmuriste me zë të ulët "Glitch!". Por versioni i Culhane, i fundit në listë, ishte pak më ndryshe, një Elon Musk më pak arrogant dhe shumë më i dëshpëruar për t'u pëlqyer. Elon-i i tij bënte çmos të qeshte me dështimet e veta dhe t'i kujtonte audiencës se makina e tij bëri një rrotullim.
Momentet më pikante dhe që nxorën më shumë të qeshura ishin kur bashkë-prezantuesi i "Weekend Update", Colin Jost, i bëri një pyetje të drejtpërdrejtë, por mjaft të mprehtë, rreth vendimeve të tij të fundit. Jost i kujtoi se ai u shpërngul në Teksas sepse Kalifornia qeverisej nga Demokratët, i zhvendosi aty kompanitë për të shmangur taksat dhe madje ndërtoi qytetin e vet, ndërsa tani Teksasi qeveriset nga Demokratët dhe do të duhet të paguajë taksa, dhe e pyeti se si ndihet. Culhane tundi kokën në çdo hap të pyetjes dhe u përgjigj shkurt: "Keq?".
Kur edhe roboti yt i AI-së të bën "roast" publik
Për të treguar se e merr shakanë me humor, Culhane-si-Musk i kërkoi edhe robotit të tij të bisedës me inteligjencë artificiale, Grok, të bënte një roast epik vulgar për mua, Elon Musk-un. Dhe Grok, siç duket, nuk ka shaka, por ka humor të zi – robotik. Ai nuk zhgënjeu aspak, duke e përshkruar Musk-un si gjënë më të keqe që ka bërë Afrika e Jugut dhe duke sugjeruar se ndoshta nëse ka edhe 100 fëmijë të tjerë, njëri prej tyre do të flasë me të.
SNL me "thikat jashtë" për ekzekutivët e teknologjisë: A ka shpëtim?
Duket se ky sezon i "Saturday Night Live" i ka vënë në shënjestër pa mëshirë shefat e mëdhenj të teknologjisë. Përveç batutave për Musk-un, në të njëjtin episod pati edhe një parodi të dokumentarit të Elizabeth Holmes "You Can See Everything". Aty, Jane Wickline bëri një imitacion të pabesueshëm të themelueses së Theranos, Megjithatë, shumica e batutave aty u fokusuan te prezantuesi i episodit, Druski, duke e bërë shakanë edhe më të gjerë.
Dhe lista vazhdon. Në javët e kaluara, e njëjta Jane Wickline kishte bërë edhe një imitacion të CEO-s të Anthropic, Dario Amodei, duke e paraqitur atë si një profet të fundit të botës së inteligjencës artificiale, që belbëzonte dhe paralajmëronte katastrofa. Pak javë më vonë, James Austin Johnson karikaturizoi në mënyrë fantastike mbështetësin e qendrave të të dhënave dhe bashkë-yllin e "Marty Supreme", Kevin O'Leary. I pyetur për kundërshtimin e gjerë publik ndaj qendrave të të dhënave, Johnson-si-O'Leary u përgjigj me qetësi se do vetëm të blejë 40,000 hektarë tokë të paprekur dhe ta zëvendësojë me një kompjuter shumë të zhurmshëm që të vjedh punën.
SNL po na tregon se nuk lë asgjë pa kapur, sidomos kur bëhet fjalë për figurat e larta të teknologjisë, ata që shpesh shfaqen si të paprekshëm. Mes shpenzimeve të mëdha, premtimeve të papërmbushura dhe deklaratave kontroverse, duket se bota e teknologjisë është një minierë ari për humorin. Ç'mendoni ju, a e meritojnë këta shefa të teknologjisë gjithë këtë "roast" nga një program kaq i njohur? Dhe a ka shpëtim për ta nga batutat e SNL?