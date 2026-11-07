Loredana Brati vjen me “Big Talk”: Kështu do të zbulohen misteret e BBVK 5!
Loredana Brati do të jetë moderatorja e emisionit të ri “Big Talk”, që vjen si një dimension tjetër i Big Brother VIP Kosova 5. Emisioni fillon transmetimin sot, të shtunën, në orën 18:00. Përgatituni!
Ky format synon të na tregojë më shumë rreth asaj që ndodh brenda shtëpisë së BBVK 5. Priten diskutime, histori nga prapaskenat dhe zbulime që lidhen me banorët dhe zhvillimet e tyre gjatë këtij sezoni. Më në fund do të marrim ato detajet që mezi i presim!
Në studio do të mirëpriten familjarë, miq e të afërm të banorëve, por edhe ish-pjesëmarrës të sezoneve të kaluara. Ata do të ndajnë mendimet, emocionet dhe perspektivat e tyre për personazhet që janë aktualisht në shtëpinë më të famshme në Kosovë. S'na duhet më të hamendësojmë, do t'i kemi përgjigjet direkt!
Me “Big Talk”, publiku do të marrë një këndvështrim tjetër për atë çka po zien në BBVK 5. Jeni gati të shihni gjithçka pa filtra?