Selin Bollati i tha 'JO' Fan Club-it të BBV
Epo, të gjithë po prisnim me frymë, por më në fund Selin Bollati, vajza që na fitoi zemrat (dhe Big Brother VIP Albania 5!), e ka thënë fjalën e saj! Lajmi i madh (dhe pak zhgënjyes, po e pranojmë) është se ajo nuk do të jetë pjesë e Fan Club-it të edicionit të ardhshëm të Big Brother VIP. Po, lexuat mirë: JO!
Ky lajm erdhi direkt nga vetë Selin, gjatë një bashkëbisedimi virtual që zhvilloi me ndjekësit e saj në Instagram, në rubrikën klasike “Ask Me a Question”. Pyetjet, siç mund ta imagjinoni, ishin të panumërta dhe pothuajse të gjitha rrotulloheshin rreth një teme të vetme: A do ta shohim Selinin sërish në ekran, në Fan Club?
Ndjekësit i drejtuan vazhdimisht pyetje nëse do të ishte në Fan Club apo prezantuese e tij për edicionin e gjashtë. Interesimi ishte aq i madh dhe i vazhdueshëm, sa Selin vendosi të shkurtonte çdo spekulim, duke iu përgjigjur të gjithëve me një postim të vetëm në Instastory.
Dhe përgjigja ishte e prerë, pa vend për dykuptime: "OMG. Keq më vjen t’ju them, por JO".
Kujtojmë që Selin Bollati doli fituese e edicionit të pestë të "Big Brother VIP Albania", ndërsa pas përfundimit të eksperiencës së saj ajo ka nisur një rrugëtim të ri televiziv, duke u angazhuar si pjesë e emisionit “Goca dhe Gra”.