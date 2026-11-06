Matt Damon: Po bëhem gjithnjë e më i mirë si aktor
Matt Damon, ai ylli i kinemasë që s'na zhgënjen kurrë, ka rrëfyer sekretin e tij të "jetëgjatësisë" në aktrim. Sipas 56-vjeçarit, i cili debutoi në "Mystic Pizza" në vitin 1988, përvoja dhe jeta personale e kanë bërë një aktor gjithnjë e më të mirë. Na e besojmë, mbase dhe ne bëhemi më të mençur me vjet, kush e di!
Në një intervistë për revistën GQ, Damon shpjegoi se bashkëpunimi me profesionistë të talentuar dhe të gjitha ato që përjeton në jetë, ndikojnë direkt te "niveli" i një aktori. Sipas tij, sa më shumë që punon, sidomos me njerëz shumë të mirë, aq më shumë përmirësohesh, ndërsa marrëdhëniet me familjen dhe njerëzit e afërt e pasurojnë emocionalisht.
Por ja ku vjen pjesa më epike: edhe miku i tij i vjetër dhe bashkëpunëtori i përjetshëm, Ben Affleck, e ka të njëjtin mendim! Matt shpjegon se kur je i ri, tenton t'i sforcosh emocionet. Por, sa më shumë "plakesh", aq më natyrshëm të vijnë ato. Sipas tij, emocionet e forta bëhen më pranë sipërfaqes dhe mund të përqendrohesh te roli pa e sforcuar interpretimin.
Dhe, si çdo profesionist, Damon ka ndarë edhe sfidat. Për shembull, xhirimet e filmit "The Odyssey", me regji të Christopher Nolan (po, ai "magjistari" i filmave), ishin një aventurë më vete. Xhirimi me teknologjinë IMAX 70 mm ishte një përvojë e vështirë për të gjithë ekipin, sepse ishte hera e parë që një film i plotë bëhej në atë format. Ata e dinin se po provonin diçka që nuk ishte bërë më parë.
Imagjinoni këtë: kamerat IMAX lejonin vetëm rreth dy minuta e gjysmë deri në tre minuta xhirim për çdo material, kështu që skenat e gjata ndaheshin në pjesë më të shkurtra. Sa "komfort" e qetë puna, apo jo? Matt vlerësoi durimin e ekipit teknik.