Angelina Jolie na la pa fjalë: Ja si u shfaq në tapetin e kuq!
Aktorja amerikane Angelina Jolie ishte në qendër të vëmendjes në Los Anxhelos, gjatë shfaqjes speciale të filmit “Wild Horse Nine”. Ajo pozoi bashkë me aktorin John Malkovich, duke tërhequr vështrimet me stilin e saj.
Për këtë event, Jolie kishte zgjedhur një kombinim klasik dhe tejet elegant, në të zezë dhe krem. Një bluzë sateni ngjyrë kremi, e kombinuar me pantallona të zeza dhe një pallto me detaje sateni në të njëjtën ngjyrë si bluza, ishte thjesht perfekt. Seriozisht, kush mund të duket kaq mirë me “thjesht” një pallto?
Grim i lehtë dhe një pamje minimalistike, fiks siç e ka ajo stilin e saj karakteristik. Nuk ka nevojë për teprime kur eleganca flet vetë, apo jo? Ajo tregoi se më pak është më shumë, duke na lënë të gjithëve pa frymë.
Fotot nga eventi u publikuan, dhe pamja e aktores u theksua veçanërisht. Madje, fotot e saj u krahasuan me një vepër arti! Epo, s'e kanë gabim fare, se kjo grua duket gjithmonë si e sapo dalë nga një pikturë. Çfarë mendoni ju, a e goditi në shenjë me këtë look?