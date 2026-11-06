Lady Gaga, Jack White, Boy George: Kjo është lista super yjesh për Songwriters Hall of Fame 2027!
Hall of Fame e Këngëshkruesve ka hedhur dje lajmin që na bëri të shpërqendrohemi nga çdo gjë tjetër! Lista e nominimeve për klasën e vitit 2027 është një çmenduri e vërtetë, me emra që i kapërcejnë zhanret dhe brezat. Për të qenë të sinqertë, s'e prisnim që të ishte kaq e larmishme dhe plot super yje që na kanë mbajtur për vite të tëra ngjitur pas muzikës së tyre.
Në krye të listës, siç e imagjinoni, janë legjendat e muzikës që nuk kanë nevojë për prezantim: Lady Gaga, Jack White dhe Boy George. Këta të tre janë vetëm maja e ajsbergut, sepse lista vijon me emra po aq të fuqishëm si Deborah Harry dhe Chris Stein nga Blondie, Sia, Vince Gill dhe Grandmaster Melle Mel. Po ashtu, nuk janë lënë pas dore as ata që shkruajnë hitet pas kuintave, si gjigandi i diskos Pete Belotte dhe fuqitë pop skandinave.
Kjo na tregon që talenti s'ka moshë dhe s'njeh kufi zhanri. Nga pop-i, rock-u, hip-hop-i te disko, të gjithë janë aty, gati për të shkëlqyer në vitin 2027. Po ju, kë do të zgjidhnit nga kjo listë yjesh?