Lamine Yamal theu rekordin e Mbappé-s, u bë golashënuesi adoleshent më i mirë në histori të Champions League!
E kush e kishte menduar! Lamine Yamal, supertalenti i Barcelonës, jo vetëm që po luan, por po shkruan edhe histori në futbollin europian. Ai ka thyer rekordin e Kylian Mbappé-s, duke u bërë adoleshenti me më shumë gola në historinë e UEFA Champions League, garën më prestigjioze të klubeve në Europë.
Sulmuesi katalanas ka arritur në 14 gola në këtë kompeticion, në vetëm 37 paraqitje. Kështu, ai kaloi rekordin e mëparshëm të Mbappé-s prej 13 golash në Champions League, para se francezi të mbushte 20 vjeç. Epo, Mbappé, bëjini vend djalit të ri!
Goli historik i Yamal erdhi në minutën e shtatë të ndeshjes kundër Aston Villa-s, që u luajt në Spotify Camp Nou. Pas një gabimi të mbrojtjes kundërshtare, 19-vjeçari shfrytëzoi mundësinë dhe dërgoi topin në rrjetë me një parabël të bukur, duke mundur portierin Zion Suzuki. Me këtë gol, talenti i Barcelonës u ngjit në krye të listës së golashënuesve adoleshentë të të gjitha kohërave në Champions League.
Mbappé, i cili e mbante këtë rekord me 13 gola para moshës 20 vjeç, ka vazhduar të shënojë dhe aktualisht ka 72 gola në këtë kompeticion. Por rekordi i adoleshentëve? Ai tashmë është në duart e Yamal. A jemi gati për një rivalitet të ri legjendar në futboll?