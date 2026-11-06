Jul Deda zbulon rrogën e vitit 2005: 300 mijë lekë, po a ishte shumë vërtet?!
Jul Deda, emri që na ka dhuruar plot të qeshura, ka treguar së fundmi një detaj interesant nga e kaluara e tij profesionale. I ftuar në emisionin “Andale”, aktori foli për pagesat në industrinë televizive, duke na bërë një krahasim mes pagave të atëhershme dhe këtyre të sotmes.
Në vitin 2005, kur ishte pjesë e “Portokallisë” në Top Channel, Jul Deda merrte një rrogë mujore prej tre milionë lekësh të vjetra. Po, po, e dëgjuat mirë! Kjo shifër, për ata që nuk e mbajnë mend ose s’e kanë jetuar atë periudhë, përkthehet në 300 mijë lekë të reja në muaj. Nuk ishin pak fare!
Vetë Deda theksoi se ato pagesa, “për kohën, kanë qenë jashtëzakonisht të mira.” Në vitin 2005 pagat mesatare në Shqipëri ishin shumë më të ulëta se sot, kështu që shuma ishte e konsiderueshme. Por, siç shprehet edhe ai, kjo shumë nuk ka të bëjë me sot.
Deda theksoi se shuma duhet parë në kontekstin ekonomik të asaj periudhe dhe jo si pagesa që jep sot Top Channel.