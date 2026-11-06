G-Bani konfirmon lidhjen, tregon si njohu partneren
Reperi G-Bani ka konfirmuar se është në një lidhje dashurie, duke treguar edhe mënyrën sesi është njohur me partneren e tij. Këtë lajm ai e ndau gjatë emisionit "Vila 24", i moderuar nga Valbona Mhilli, ndërsa po diskutohej për romancat dhe mënyrat e njohjes mes njerëzve.
G-Bani e mori si shembull historinë e tij personale, duke treguar se u takuan rastësisht, pastaj caktuan një takim të dytë, të tretë, të katërt e të pestë, dhe vazhdojnë të jenë bashkë. Ai nuk e la me kaq, por shtoi edhe pikëpamjen e tij për lidhjet moderne: sipas tij, nuk është e nevojshme që dy njerëz të takohen një herë të dytë e të tretë, dhe lidhjet ndikohen nga llogaritjet e Instagramit dhe nga si do t'i duket personit tjetër.
Deklarata e tij nuk kaloi pa u vënë re nga Valbona, e cila menjëherë ndërhyri për të pyetur nëse kishte zhvillime të reja në jetën e tij sentimentale. Moderatorja e pyeti nëse kishte ndonjë të re. Reperi u përgjigj shkurt, por me shumë kuptim: "Po," duke konfirmuar kështu se tashmë ka një partnere.
Ky moment mori një ngjyrim të veçantë për shkak të historisë së G-Banit me Valbonën gjatë "Big Brother VIP Albania 4", ku ai kishte shprehur hapur pëlqimin për të. Por këtë herë, reperi po fliste për një tjetër vajzë, të cilën e kishte njohur krejt rastësisht dhe marrëdhënia e tyre ishte zhvilluar gradualisht, hap pas hapi.
Ai theksoi gjithashtu se si rrjetet sociale i kanë ndryshuar njohjet romantike, duke bërë që njerëzit të shqetësohen më shumë për përshtypjen që lënë sesa për të njohur vërtet njëri-tjetrin. Edhe pse konfirmoi lidhjen, G-Bani zgjodhi të mos zbulonte identitetin e partneres apo detaje të tjera rreth marrëdhënies së tyre.