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Godzilla Minus Zero po i 'ha' paratë kinemave!

Mandy Mandopoulos · 06 nëntor 2026

“Godzilla Minus Zero” i Takashi Yamazaki ka nisur me një shpërthim të vërtetë në arkat e kinemave, duke grumbulluar rreth gjashtë milionë dollarë nga shfaqjet paraprake! Po, e dëgjuat mirë. Duket se ky mostër nuk është vetëm i frikshëm, por edhe një magnet parash.

Këto shifra të çmendura vijnë nga disa shfaqje speciale për fansat. Gjithçka filloi me “Godzilla Day” ditën e martë, vazhdoi mbrëmjen e së enjtes, dhe shpërthimi i vërtetë erdhi të premten, 6 nëntor, ku vetëm nga shfaqjet e ditës së premte janë futur në xhep mbi katër milionë dollarë. E themi ne, kur njerëzit duan Godzilla-n, e duan me shfaqje që nisin që në orën dhjetë të mëngjesit!

Duket se Takashi Yamazaki e di si t'i tërheqë shikuesit. Ky rezultat tregon se “R-rated” apo jo, monstra gjigante ka ende fuqi. Tani, kush tha që kinemaja po vdiste? Godzilla nuk pyet fare!

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.

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