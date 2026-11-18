Loredana dëshiron të bëhet nënë sërish: por me disa kushte!
Loredana, këngëtarja e njohur, ka folur për dëshirën për t'u bërë nënë për herë të dytë. Gjatë një pyetësori të hapur në Instastory, ajo u pyet nëse dëshiron të ketë një fëmijë tjetër dhe u përgjigj pozitivisht, por këtë herë me kushtet e saj.
Ajo e theksoi qartë se fëmija i dytë duhet të rritet në një ambient paqësor, mes dashurisë, sigurisë dhe, mbi të gjitha, paqes. Loredana shprehu nevojën për dy prindër që jo vetëm e duan, por edhe e kuptojnë dhe respektojnë njëri-tjetrin. Këngëtarja kujtoi edhe vështirësitë që ka përjetuar në marrëdhënien e saj të mëparshme, duke theksuar se nuk dëshiron që fëmija i ardhshëm të kalojë nëpër përvoja të ngjashme.
Ajo e mbylli përgjigjen me një mesazh që përmbledh kushtet e saj: dashuri, siguri dhe mbi të gjitha paqe.