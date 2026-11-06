Olivia Rodrigo sjell këngën e parë të festave – dhe nuk është tamam për Babagjyshin!
Olivia Rodrigo, këngëtarja, kompozitorja dhe aktorja që nuk na zhgënjen kurrë, sapo ka nxjerrë këngën e saj të parë festive, "Take Me Home (4 Christmas)", dhe është pikërisht ajo çfarë na duhej para se të fillojnë festat e vërteta! Nuk është ndonjë melodi klasike për Babagjyshin apo borën, por për ankthin e vërtetë të Krishtlindjeve: takimin e familjes së të dashurit për herë të parë.
Me Dan Nigro-n dhe Amy Allen-in pranë, si gjithmonë, Rodrigo ka kapur thelbin e atyre momenteve kur do të bësh përshtypje, por të zë paniku se mos bën ndonjë gafë. Dhe mos harrojmë videoklipin! Bashkë me këngën vjen edhe një video ku shohim Ben Marshall nga 'Saturday Night Live' si i dashuri i saj (me këtë rast, Ro-ja i këngës) dhe Cynthia Nixon si mami i tij. Imagjinoni stresin! A do ta miratonin ata?
Kjo këngë vjen si vazhdim i videos së saj epike me David Byrne për remixin e "Expectations", bashkë me shoqen e turneut, Chappell Roan. Të dyja këngët gjenden në albumin e saj të vitit 2026, që ajo po e sjell nëpër botë me turneun "Unraveled Tour". Nuk është vetëm ajo në skenë, sepse në këtë turne magjik, Rodrigo shoqërohet nga emra si Grace Ives, Wolf Alice, Devon Again, the Last Dinner Party dhe Die Spitz.
Por Olivia nuk është vetëm mbretëresha e skenës, ajo është dhe një aktiviste e vërtetë! Më herët këtë vit, ajo nisi festivalin e saj bamirës, të frymëzuar nga Lilith Fair. Edicioni i parë, që u mbajt në Kaliforni në gusht, mblodhi një plejadë artistesh femra të moshave të ndryshme, nga Quiet Light deri te The Breeders. Festivali mblodhi 20 milionë dollarë për sponsorë si Planned Parenthood dhe Center for Reproductive Rights. Në këtë event, Rodrigo debutoi edhe një këngë të re, të frymëzuar nga The Handmaids Tale.
Nga takimi me gjyshet te festivalet bamirëse, Olivia thjesht nuk pushon së na befasuari. Çfarë mendoni, a do e shpëtojë "Take Me Home (4 Christmas)" këtë sezon festash nga dramat familjare?