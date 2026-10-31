Ledion Liço, nga ekrani te "Harper's Bazaar Italia"! Venecia i shkon!
A e menduat ndonjëherë Ledion Liçon në faqet e "Harper's Bazaar Italia"? Epo, ja që ndodhi! Moderatori shqiptar është bërë protagonisti i një editoriali fotografik super elegant për revistën e famshme, në numrin e saj të 28 tetorit. Dhe ku tjetër, veçse në Venecia, qytetin e dashurisë dhe... stilit! Ky projekt kombinon modën, arkitekturën historike dhe elegancën bashkëkohore, duke krijuar një narrativë vizuale që flet vetë.
Për këtë projekt special, "Harper's Bazaar Italia" zgjodhi të përqendrohet te figura e Liços, duke e prezantuar si një prezantues televiziv dhe showman nga Ballkani, me një profil që i ka kaluar prej kohësh kufijtë shqiptarë. Xhirimet u bënë në ambjentet fantastike të Sina Centurion Palace, një hotel luksoz në Grand Canal, i cili ndodhet në një ndërtesë historike të Venecias. Ky Pallat Genovese i shekullit të 19-të, i njohur për arkitekturën e tij neo-gotike dhe pozicionin buzë Grand Canal, ishte skena perfekte për këtë shfaqje mode.
Zgjedhja e moderatorit tonë erdhi nga drejtoresha artistike Daniela Delia, e cila donte të sillte në fokus një figurë që ndërthur identitetin kulturor me një perspektivë ndërkombëtare. Dhe të themi të drejtën, e ka gjetur personin e duhur! Fotografitë u realizuan nga Lorenzo Taliani, ndërsa veshjet e zgjedhura janë krijime të markës E.po.ca. Stili? Linja minimaliste, prerje të kuruara dhe një elegancë e përmbajtur, pa ekzagjerime — pikërisht siç i ka hije një emri të tillë!
Por editoriali nuk fokusohet vetëm te veshjet dhe imazhi i moderatorit. Ai krijon një lidhje të thellë mes Ledionit dhe vendit ku u realizua projekti. Koncepti fotografik ndërthur elementët historikë me dizajnin bashkëkohor, duke treguar se si pallati ruan identitetin e tij historik duke u përshtatur me kohët moderne. Po ashtu, Ledion Liço përfaqëson një profil që mban lidhjen me origjinat e tij kulturore, por që mbetet i hapur ndaj ndikimeve dhe eksperiencave të reja. Një metaforë mjaft interesante, apo jo?
Ky realizim e shfaq moderatorin shqiptar në faqet e një prej revistave më të njohura ndërkombëtare të modës dhe stilit të jetesës, duke bashkuar fotografinë, modën dhe arkitekturën në një atmosferë super të rafinuar. Të themi të drejtën, Ledioni shkëlqen! Ky editorial në Venecia shënon një tjetër dalje të Ledion Liços përtej ekranit televiziv, këtë herë në një kontekst ku vëmendja i kushtohet stilit, imazhit dhe komunikimit vizual. Na ka bërë krenarë, apo jo?