Aurela Gaçe me album të ri: 'Ky vend do të shpëtohet' dhe flet për protestën
Aurela Gaçe na ka surprizuar me albumin e saj të ri me dhjetë këngë, titulluar me një mesazh të qartë: Ky vend do të shpëtohet. Dhe po, kjo s'është thjesht një melodi e re, por një deklaratë dashurie për Shqipërinë dhe vendlindjen e saj, Vlorën, e njëkohësisht një shqetësim për të ardhmen.
E ftuar të premten mbrëma te “Live me Luizin”, Gaçe shpjegoi se ky album është një tjetër formë revolte për të. Zgjodha të shpreh përmes vargjesh atë që ndjej për këtë vend. Nuk mund të themi se ky vend s'do bëhet, ky vend do të bëhet, tha ajo. Këngëtarja theksoi se mbështet të drejtën e qytetarëve, sidomos të rinjve, për të kërkuar një të ardhme më të mirë këtu.
Gaçe zbuloi se gjithçka nisi nga disa vargje që shkroi në Facebook, titulluar “Letër Vlorës sime”, të cilat më pas e shtynë të krijonte një këngë. Ajo shton se s'ka patriotizëm pa dashur vendin tënd dhe se ndihej e detyruar t'i jepte më shumë zonës ku u rrit, duke krijuar këto dhjetë këngë. Kujtimet e gjyshërve, fëmijërisë dhe shëtitjeve në Lungomare e lidhin fort me Vlorën, duke e bërë të çuditëshme pse njerëzit largohen. Edhe unë jam larguar, motra dhe vëllai, por dashuria më ktheu, tha ajo.
Këngëtarja u jep një këshillë edhe vajzave të saj: të mos ndalojnë së kërkuari atë që meritojnë dhe të mos kenë frikë. Ajo tregoi se ka qenë prezente në protestë që nga fillimi, por me një detaj specifik: nuk bën foto dhe proteston kundër gjithçkaje që shohin sytë e saj.
Kur mban një anë, gjysma do të të urrejë; s'do kesh mes, tha Aurela, duke theksuar se nuk proteston për të mbajtur anë, por për të drejtat e fëmijëve të saj dhe të rinjve që shohin se s'ka të ardhme në këtë vend. Sipas saj, kjo nuk zgjidhet me një top, por me një shtet që ndërton të ardhme për brezin e ri. E kush mund ta kundërshtojë këtë?