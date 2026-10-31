Evi Reçi dhe Bora Faira, artistja virtuale, fitojnë çmim gjigant në Kanë!
Ndonjëherë, e ardhmja e muzikës vjen më shpejt se sa e mendojmë, dhe këtë herë, ajo ka një shije shqiptare! Këngëtarja jonë Evi Reçi dhe artistja virtuale Bora Faira kanë shkëlqyer në skenën ndërkombëtare, duke fituar çmimin "Best Human–AI Collaboration" (Bashkëpunimi më i Mirë Njeri-AI) në Festivalin Botëror të Muzikës me Inteligjencë Artificiale, mbajtur në Kanë. Kjo është një arritje thjesht fantastike dhe e paharrueshme për muzikën shqiptare!
Festivali e shpalli fitoren këtë tetor 2026, duke vlerësuar projektin e tyre, "Nata Sonte". Ai u dallua pikërisht për aftësinë për të bashkuar kreativitetin njerëzor me inteligjencën artificiale, duke krijuar diçka vërtet novatore.
Projekti është prodhuar nga TIVQ, Premtim Xhaferri dhe Kledi Hysa. "Nata Sonte", me këngën dhe videoklipin e saj, kombinon performancën vokale dhe prezencën artistike të Evi Reçit me një karakter virtual të krijuar përmes inteligjencës artificiale. Mendoni pak, zëri njerëzor dhe një yll virtual në një bashkëpunim... kjo është magji e AI në nivel tjetër!
Ndërsa Evi Reçi sjell zërin dhe emocionin njerëzor në projekt, Bora Faira përfaqëson një gjeneratë të re interpretuesish virtualë, të zhvilluar përmes teknologjisë së AI. Së bashku, ato po eksplorojnë mundësi të reja kreative për industrinë e muzikës, duke na treguar që kufijtë po shtyhen çdo ditë.
Kjo fitore në Kanë nuk është vetëm një arritje artistike, por edhe një dëshmi se si inteligjenca artificiale po e ndryshon rrënjësisht procesin krijues dhe po hap dyer të reja bashkëpunimi mes artistëve dhe teknologjisë. Një kategori e dedikuar posaçërisht bashkëpunimit njeri-AI, dhe ja ku shkëlqeu projekti ynë shqiptar!
A jeni gati për më shumë 'Nata Sonte' me inteligjencë artificiale, apo ju tremb ideja e roblove që këndojnë? 😉