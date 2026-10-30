Cara Delevingne, a e njihni dot këtë me flokë platini?
Imagjinoni: ecni në Manhattan, në mes të rrugës, dhe papritur shihni një vajzë që duket si një alien mode me flokë biondë platin. Po, po, nuk keni gabuar, ishte Cara Delevingne, por kaq shumë kishte ndryshuar sa me vështirësi e njihnit dot!
34-vjeçarja, e njohur për eksperimentet e saj të guximshme me modën, u shfaq krejt ndryshe nga flokët gështenjë që kishte mbajtur muajt e fundit. Për këtë set fotografik në Nju Jork, ajo kishte përdorur një parukë të gjatë bionde platini, me balluke të drejta, duke krijuar një pamje thuajse të panjohshme. Ajo pozoi e shtrirë mbi vijat e bardha të një vendkalimi për këmbësorë, duke na treguar që edhe një rrugë e thjeshtë mund të bëhet pasarelë, kur Cara Delevingne është në lojë.
Por nuk ishte vetëm parukja! E gjithë veshja ishte një vepër arti. Ajo kishte zgjedhur një fustan elegant në ngjyrë të zezë dhe argjendi, i realizuar posaçërisht për këtë rast. Veshja ishte bërë nga një rrjetë e zbukuruar me kristale Swarovski, me një siluetë të gjatë në formë kolone dhe detaje argjendi. Pjesa e sipërme kishte prerje të veçanta që i jepnin fustanit një pamje moderne dhe artistike. Kombinuar me çorape rrjetë deri mbi gju, ky ishte një stil dramatik dhe i guximshëm, tamam në frymën e Cara-s.
Si ia del kjo vajzë të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe të transformohet kaq shpesh? Sekretet e saj janë të shumta. Rreth dhjetë vjet më parë, Cara vendosi të tërhiqej nga modelingu me orar të plotë për t'u përqendruar te aktrimi dhe muzika. Edhe pse tani është më përzgjedhëse në projekte, aktiviteti i saj profesional vazhdon të jetë super fitimprurës. Kompania e saj, Cara & Co, përmes së cilës menaxhon të ardhurat, ka pasuri me vlerë rreth 34.9 milionë paund. Kush tha që nuk mund të kesh dhe para dhe stil?
Në fillim të këtij viti, ajo njoftoi se do të nisë një rrugë të re në muzikë si artiste solo, duke paralajmëruar publikimin e dy këngëve, I Forgot dhe Out of My Head. Madje nisi dhe një turne me njëmbëdhjetë data. Nuk e ka problem të eksperimentojë, duke bashkëpunuar më parë edhe me artiste si St. Vincent dhe Fiona Apple, por tani e ka marrë seriozisht këtë histori solo. Kush duron, arrin!
Mos harrojmë as anën e aktrimit! Cara ka luajtur në filma si Suicide Squad, dhe seriale si Carnival Row apo Only Murders in the Building. Së fundmi, ajo u shfaq përkrah Jordan Firstman dhe Diego Calva në filmin Club Kid, i cili pati premierën në Festivalin e Kanës. Dhe sikur të mos mjaftonte, në vitin 2024 debutoi edhe në skenën e West End në Londër, në produksionin Cabaret. Ajo e përshkroi këtë eksperiencë si një nga gjërat më intensive dhe më shpërblyese që ka bërë ndonjëherë.
Edhe pse është zhytur në muzikë dhe aktrim, moda nuk e harron kurrë. Ajo ishte fytyra e fushatës së vjeshtës për markën Rag & Bone dhe zgjeroi bashkëpunimin me Topshop, duke u bërë bashkëdizajnere për një koleksion xhins. Për më tepër, është një fytyrë e njohur e markave ndërkombëtare të kozmetikës, duke u parë së fundmi edhe në sfilatën e L'Oréal gjatë Javës së Modës në Paris. Kjo vajzë s'di të ndalet, me sa duket!
E si ta menaxhon gjithë këtë? Duket se ka një strategji të mirë jo vetëm në karrierë, por edhe në investime. Gjatë 18 muajve të fundit, Cara ka blerë tri prona luksoze në Los Anxhelos. Këto investime erdhën pasi shtëpia e saj e mëparshme në Kaliforni u shkatërrua nga zjarri. Ajo ka blerë edhe shtëpitë e aktoreve Milla Jovovich dhe Jennifer Lawrence, por sipas burimit nuk u vendos në asnjërën prej tyre; të parën e shiti një vit më vonë për 8.2 milionë paund, ndërsa e dyta u nxor përsëri në shitje për 8.5 milionë paund. Shtëpia e saj më e fundit është një rezidencë me pesë dhoma gjumi në zonën malore të Santa Monicas, me vlerë rreth 8.5 milionë paund, me pishinë dhe kopshte me tarraca. Ç'të themi, ka sy për biznes dhe duket se i ka qejf pronat e njerëzve të famshëm. Nga supermodelja te guruja e pasurive të paluajtshme, a ka gjë që nuk e bën kjo vajzë?