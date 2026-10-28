Labi me fjalë që të lënë gojëhapur për Oltën: nona dhe babai i këtij formati
O Zot, kush e besonte këtë?! Labinot Rexha, apo siç e njohin të gjithë, Labi i BBVK-së, ka bërë një kthesë epike! Ai që dikur kishte përplasje pafund me Olta Gixharin, kur ajo mbante rolin e opinionistes në edicionin e katërt të Big Brother VIP Kosova, tani po e vlerëson me fjalë që të lënë pa frymë. Ku janë këto ndryshime kaq drastike, o Labi?!
Mendimet e tyre ishin dita me natën gjatë asaj kohe, por Labi duket se e ka kapërcyer "armiqësinë" e ekranit. Ai e tha qartë, pa filtra dhe pa hezitime: "Pavarësisht se shumë herë unë dhe Olta Gixhari kemi qenë kundër në mendime dhe ajo ka pasur një mendim ndryshe për mua, sot e them hapur dhe pa asnjë hezitim: Nuk ka pasur asnjë opinioniste si Olta Gixhari!" Epo, Olta, kjo ishte një goditje e papritur, por e bukur!
Por Labi nuk ndalet me kaq, ai e ngre në piedestal Oltën, duke thënë se ajo është nëna dhe babai i këtij formati. Sipas Labit, Olta ka personalitet, guxim dhe debat, dhe di të thotë atë që mendon pa u frikësuar nga askush. Dhe po, këtë nuk mund t'ia mohojë askush Olta Gixharit, pavarësisht nëse je fans apo jo. Ajo nuk përtypet dy herë para se të flasë!
Ai e mbylli me një thirrje për respekt ndaj saj, duke thënë se vlerat duhen njohur edhe kur nuk pajtohesh me dikë. Një lëvizje e papritur dhe inteligjente nga Labi, duke treguar që edhe në botën e dramës televizive, vlerat mund të njihen.
Kjo na bën të mendojmë, çfarë po ndodh realisht prapa skenave? Sido që të jetë, këto janë fjalë të mëdha, dhe ne jemi kuriozë të dimë nëse Olta do t'i përgjigjet këtij "respekti" të papritur. Çfarë mendoni ju?