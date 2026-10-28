"A jam budallaqe që kam lënë këtë parajsë?" – Vesa Luma po na vë në mendime!
Vesa Luma na ka kthyer sytë nga Zelanda e Re, një vend që duket se i ka lënë më shumë se thjesht kujtime të mira. Këngëtarja publikoi një pamje nga ajo që e quan "parajsë", ku shfaqet duke shijuar një peizazh piktoresk me ujëra të kaltra e gjelbërim.
Në videon e postuar, Vesa ka shkruar në anglisht: “10/10 bench in New Zealand”, duke vlerësuar jo vetëm stolin, por gjithë bukurinë që ofronte pamja. Por ajo që i ka vënë zjarr rrjetit është mbishkrimi në shqip, një pyetje që flet shumë: “A jam budallaqe që kam lënë këtë parajsë?”.
Dhe me të drejtë na vë në mendime! Vesa dhe bashkëshorti i saj, reperi Big Basta, kanë jetuar për një periudhë në këtë vend, larg vëmendjes së përditshme mediatike. Ata ndërtuan jetën familjare pikërisht në atë vend, duke ndarë herë pas here fragmente nga përditshmëria e tyre atje. Postimi i fundit rikthen në vëmendje lidhjen e saj me Zelandën e Re, por kësaj radhe, toni tingëllon si një shprehje e fortë malli.
Mbetet e paqartë nëse kjo ishte thjesht një nostalgji e çastit për peizazhet fantastike, apo nëse Vesa vërtet po pyet veten nëse bëri zgjedhjen e duhur. Por le të themi të vërtetën, kush nuk do të ndihej "budallaqe" duke lënë një "parajsë 10/10"? Na thuaj, Vesa, çfarë po na thua vërtet?