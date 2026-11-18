Fëmijët e Nick Cannon dhe Mariah Carey flasin troç: Sikur të mos kishe gjithë këta fëmijë…
Duket se drama e vërtetë nuk mbetet vetëm në skenat e filmave apo këngëve, por hyn thellë në jetën personale të yjeve. Këtë herë, sytë janë kthyer nga familja e madhe e Nick Cannon, sidomos pas komenteve të sinqerta, por paksa zemërthyese, të fëmijëve të tij më të mëdhenj, binjakëve 15-vjeçarë Moroccan dhe Monroe, që i ka me Mariah Carey.
Në një klip nga traileri i dokumentarit të ri të Netflix, i cili ndjek jetën e Nick Cannon me 12 fëmijët e tij nga gjashtë nëna të ndryshme, Monroe, teksa udhëton në makinë me babain e saj, i thotë se po të mos kishte gjithë këta fëmijë, do të ishin kthyer bashkë me Mariah-n.
Nuk mjaftoi kaq, sepse edhe vëllai i saj binjak, Moroccan, shprehu hapur dyshimet e tij për stilin e jetesës së babait. Më vonë në trailer, ai i thotë kamerave se nuk mendon se ky stil jetese është i qëndrueshëm në asnjë mënyrë.
Për të kuptuar thellësinë e këtyre komenteve, duhet të kujtojmë se Mariah Carey dhe Nick Cannon u ndanë në vitin 2014, ndërsa divorci i tyre u finalizua në vitin 2016. Në trailerin e dokumentarit “Raising The Cannon”, që do të shfaqet më 18 dhjetor 2026, Nick pranon se egoja e tij e largoi nga Mariah. Kjo nuk është hera e parë që ai flet për arsyet e ndarjes; më parë, ai kishte thënë se ishte ai që i dha fund martesës për shkak të pabarazisë në famë dhe financa mes tyre. Kështu, dëgjojmë dy histori nga Nick, por fjalët e Monroe duket se godasin pikën e ndjeshmërisë, duke i dhënë një dimension tjetër ndarjes.
Situata familjare e Nick Cannon, me 12 fëmijë nga gjashtë nëna të ndryshme, është vërtet e pazakontë. Dokumentari i ri i Netflix premton të zhytet thellë përtej titujve dhe brenda botës së tij të ndërlikuar: dymbëdhjetë fëmijë, gjashtë nëna të ndryshme, një karrierë në lulëzim dhe beteja të vazhdueshme shëndetësore. Ai gjithashtu synon të tregojë si ai lundron në familjen e tij të çmendur dhe të përzier me humor, ndjeshmëri dhe një angazhim të sinqertë ndaj emrit të familjes Cannon, me gjithë dramën e sinqertë gjatë rrugës. Duket se do të jetë një bombë e vërtetë.
Vetë Nick Cannon, në vitin 2025, kishte folur hapur për zgjedhjet e tij, duke thënë se mirëpritja e fëmijëve të shumtë brenda një periudhe të shkurtër kohe ishte një “përgjigje traume” dhe e kishte pranuar si “pakujdesë”. Ai shpjegoi në një intervistë në “The Breakfast Club” se nuk po vepronte me qëllim, por me pakujdesi, sepse kishte paratë dhe aksesin. Ai shtoi se po ta kishte menduar procesin më thellë, gjërat mund të kishin qenë pak më ndryshe. Në vitin 2021, djali i tij Zen vdiq në moshën pesë muajshe.
Dokumentari do të shfaqet më 18 dhjetor 2026.