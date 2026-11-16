Kroni kritikon Arlindën në BBVK5: Po mundohet më shumë seç duhet
Gazetari Kron Sadiku nuk ka kursyer kritikën për Arlindën e “Big Brother VIP Kosova 5”, duke lënë të kuptohet se ajo po i "jep zor" më shumë se ç'duhet brenda shtëpisë. Në emisionin “Big Cast”, Kroni tha se Arlinda mund të mos jetë e kënaqur me veten kur ta shohë rrugëtimin e saj në këtë format televiziv. Një goditje e drejtpërdrejtë kjo, që të bën të mendosh: vallë do i vijë keq vërtet Arlindës, apo i ka llogaritur mirë lëvizjet?
Ai shtoi se në Big Brother nuk ka nevojë t’i japësh zor më shumë se sa duhet, dhe se Arlinda po i duket se po i jep zor. Këtu na duket se gazetari ka kapur një detaj kyç: a ka një "formulë" për suksesin në reality show, ku sforcoja e tepërt mund të kthehet në bumerang? Kushdo që e ka ndjekur "Big Brother" e di që autenticiteti (ose iluzioni i tij) shpesh fiton.
Sadiku më pas u zgjerua në një teori më të gjerë mbi raportin e banorëve me kamerat, një temë delikate për çdo personazh publik. Ai theksoi se jo të gjithë arrijnë të ndërtojnë një prezencë të suksesshme në ekran, duke lënë të kuptohet se disa thjesht... nuk i duan kamerat. Apo më saktë, kamerat nuk i duan ata. Sipas tij, nëse kamera nuk të favorizon, është e vështirë të bëhesh personazh i rëndësishëm dhe i suksesshëm në televizion. Imagjinoni atë momentin kur je i sigurt që po dukesh super, por kamera ka tjetër mendim!
Moderatorja, duke kuptuar drejtimin e bisedës, e pyeti Kronin nëse kjo deklaratë kishte të bënte edhe me Arlindën. Dhe ja, pa asnjë hezitim, Kroni e konfirmoi: Po, pikërisht për të ishte fjala. Kjo është shuplakë, apo thjesht një analizë e ftohtë e lojës? A mendoni se gazetari ka të drejtë, apo Arlinda thjesht po luan fort për fitore?