Dy hyrje të bujshme në Big Brother VIP Kosova, njëri u “zhduk” para se të futej!
Gazetari Gjergj Prenga ka paralajmëruar se shtëpia e Big Brother VIP Kosova do të ketë dy hyrje të reja në “Super Prime” e sotme.
Prenga e bëri të ditur lajmin dhe theksoi se njëri nga personazhet e reja nuk është askush tjetër veç gazetarit Elton Tozaj. Dhe këtu vjen pjesa që na bëri pak të ngremë vetullat, se ç'janë këto strategji! Tozaj prej disa ditësh nuk ka qenë i kontaktueshëm nga askush, dhe familjarët e miqtë e tij ishin shqetësuar, duke menduar se mund të ishte rrëmbyer. Ilir Vrenozi ka konfirmuar se Tozaj do të hyjë në BBVK5.
Prenga shtoi se, nëse hyrja konfirmohet, mënyra e menaxhimit të situatës do të ishte e gabuar, pasi familjarët dhe miqtë e Tozajt janë shqetësuar për të. Dhe ne, le të jemi të sinqertë, jemi plotësisht dakord. A nuk ka mënyra të tjera për të bërë dramatike një hyrje, sesa duke e shndërruar në një telenovelë me zhdukje? Duket se limiti i dramës po shtyhet çdo herë e më shumë, sa na bën të mendojmë se çfarë do shohim herës tjetër: ndonjë VIP që bëhet astronaut para se të hyjë në shtëpi?!
Ndërkohë, sa i përket hyrjes së dytë, Prenga nuk e zbuloi emrin, duke preferuar që kjo të mbetet një surprizë e vërtetë për publikun. Na tha vetëm që është një modele. Tani, me këtë dramën e Tozajt, të shohim se çfarë surprize tjetër mund të ketë kjo modele e mistershme. Mos do shfaqet me parashutë, apo do zbulohet që është kloni i ndonjë ish-banori?
Nuk ka dyshim që BBVK5 po mundohet të na mbajë ngjitur pas ekranit me këto lëvizje të bujshme. Por, a ia vlen gjithë ky stres për audiencën dhe familjarët, vetëm për pak shikueshmëri më shumë? Ne themi, drama po, por me kufij, jo deri aty sa të bësh njerëzit të shqetësohen për jetën e të dashurve të tyre. Çfarë mendoni ju, a e ekzagjeruan pak këtë herë me 'zhdukjen'?