Vëllai i Madh paralajmëron mesazhin nga i dashuri i Anjezës!
Duket se drama në shtëpinë e Vëllait të Madh nuk ka të sosur! Pas një debati tejet të zjarrtë mes Anjezës dhe Nichit, ku në përplasje u përmend edhe partneri i Anjezës që ndodhet jashtë shtëpisë, Vëllai i Madh ka bërë një paralajmërim që na ka lënë të gjithëve me gojën hapur.
Është njoftuar se Anjezës do t'i vijë një mesazh nga i dashuri i saj. Tani, mbetet për t'u parë se çfarë do të përmbajë ky mesazh misterioz. Nuk dihet ende çfarë përmban mesazhi.
Një gjë është e sigurt: Vëllai i Madh di si ta mbajë publikun të gozhduar para ekranit, duke na ofruar dramë pas drame. A mendoni se ky mesazh do t'i japë Anjezës forcë të re, apo do ta destabilizojë krejtësisht rrugëtimin e saj në shtëpi?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.