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Ylli Limani, nga hoteli te stresi para koncertit në Munich: ja si u përgatit!

Mandy Mandopoulos · 09 nëntor 2026

Nëse mendonit se jeta e artistëve është vetëm shkëlqim e glamur, Ylli Limani sapo na tregoi anën tjetër të medaljes! Artisti i dashur ndau me ne një video ku shpalosi të gjitha përgatitjet – dhe stresin – para koncertit të tij në Munich.

Videoja përfshin hotelin, palestrën, grimin dhe stresin para këndimit. Edhe yjet më të mëdhenj kanë emocionet e tyre para se të dalin në skenë, dhe kjo e bën Yllin edhe më të afërt me ne.

Kush tha që jeta e artistit është vetëm dritë e paqe? Cila prej këtyre përgatitjeve ju duket më e njohur?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.