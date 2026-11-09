Ylli Limani, nga hoteli te stresi para koncertit në Munich: ja si u përgatit!
Nëse mendonit se jeta e artistëve është vetëm shkëlqim e glamur, Ylli Limani sapo na tregoi anën tjetër të medaljes! Artisti i dashur ndau me ne një video ku shpalosi të gjitha përgatitjet – dhe stresin – para koncertit të tij në Munich.
Videoja përfshin hotelin, palestrën, grimin dhe stresin para këndimit. Edhe yjet më të mëdhenj kanë emocionet e tyre para se të dalin në skenë, dhe kjo e bën Yllin edhe më të afërt me ne.
Kush tha që jeta e artistit është vetëm dritë e paqe? Cila prej këtyre përgatitjeve ju duket më e njohur?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.