Jonida Maliqi e quajti 'overrated', Rozana Radi ia kthen me batutë: Sikur këngët e tua të bënin kaq klikime sa një video me mua!
Një koment i bërë në televizion ka nxitur një përplasje në distancë mes dy artisteve. Protagonistet janë Jonida Maliqi, këngëtare dhe moderatore shqiptare, dhe Rozana Radi, këngëtare, aktore dhe moderatore shqiptare.
E ftuar në emisionin "Goca dhe Gra", Jonida Maliqi ishte pjesë e një loje me panelistët ku u pyet të thoshte emrin e një artisti që, sipas saj, është "overrated" – pra, i mbivlerësuar. Dhe emri që doli nga goja e saj ishte ai i Rozana Radit. Jonida theksoi se e vlerëson Rozanën për talentet e saj në fusha të ndryshme të artit, por jo për anën vokale.
Jonida Maliqi tha se vokalisht nuk e vlerëson Rozanën dhe se mendon se ajo ka qenë e mbivlerësuar, por që e vlerëson për artisten, poeten dhe aktoren që është.
Dhe siç pritej, kjo deklaratë nuk kaloi pa u vënë re nga Rozana Radi. Ajo nuk humbi kohë dhe publikoi një mesazh ironik në rrjetet sociale. Edhe pse nuk përmendi emra specifikë, postimi i saj u interpretua menjëherë si një përgjigje djegëse ndaj komenteve të Maliqit.
Sikur një nga këngët tuaja të bënte aq klikime sa një video ku figuroj unë, do të ishte film! Suksese! shkroi Rozana.
Me këtë reagim, Rozana duket se i referohej videos së publikuar në faqen zyrtare të emisionit, ku Jonida Maliqi fliste për të, një video që ka mbledhur mbi 200 mijë shikime. Epo, mesa duket "klikimet" folën vetë këtë herë!