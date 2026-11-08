Fifi në pritje të ëmbël për herë të dytë
Fifi, këngëtarja që gjithmonë di si të na mbajë me gojë hapur dhe me batutat e saj shkrihemi së qeshuri, ka konfirmuar lajmin e madh: do të bëhet nënë për herë të dytë! Po, po, e dëgjuat mirë, familja e saj po zgjerohet dhe ne mezi presim të shohim çfarë surprizash na pret.
Dhe si e zbuloi ajo? Jo me një njoftim të zakonshëm, por me humorin e saj aq të dashur! Fifi ka ndarë një video në rrjetet sociale ku, me atë batutën e saj tipike dhe pak si e shkujdesur, thotë: “Mos më shqetësoni se kam gajlet e mia, më duket se jam shtatzënë”. Hajt, zemër, të lumtë goja!
Ky lajm vjen pasi ajo përjetoi emocionet e mëmësisë për herë të parë me lindjen e djalit të saj të vogël dhe të dashur, Theo Mal. Kështu që, nëse menduat se familja e saj tashmë ishte e plotë, mendojeni prapë! Një tjetër anëtar po i shtohet fisit Fifi.
Tani, Fifi dhe e gjithë familja po bëhen gati të mirëpresin një tjetër pjesëtar të vogël, dhe jemi të sigurt që kjo periudhë do të jetë plot dashuri, emocione dhe sigurisht, shumë batuta nga këngëtarja jonë. Urime Fifi! Urojmë që këtë herë të jetë vajzë, apo çfarë mendoni ju?